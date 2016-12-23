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«Лига справедливости» и «Неудержимые 4»

Киноблог » Вести с полей » 23 декабря 2016, 14:35:48
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«Лига справедливости», кастинг

Лига справедливости

Кинокомпания Warner Bros. Pictures официально представила полный актёрский состав кинокомикса «Лига справедливости», куда вошли: Бен Аффлек — Бэтмен, Генри Кэвилл — Супермен, Эми Адамс — Лоис Лейн, Галь Гадот — Чудо-женщина, Джейсон Момоа — Аквамен, Эзра Миллер («Что-то не так с Кевином») — Флэш, Рэй Фишер («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости») — Киборг, Виллем Дефо — Нуидис Валко, Джесси Айзенберг — Лекс Лютор, Джереми Айронс — Альфред Пенниворт, Дайан Лейн — Марта Кент, Конни Нильсен («Три дня на убийство») — королева Ипполита и Джей Кей Симмонс — комиссар Гордон.

И пока неофициально за проектом числятся: Эмбер Хёрд в роли королевы Меры, Киаран Хайндс («Исчезновение Элеонор Ригби») в роли Степпенвольфа и Кирси Клемонс («Соседеи на тропе войны 2») в роли Айрис Вест.

Брюс Уэйн вместе с Чудо-женщиной собирают команду мета-людей, чтобы противостоять недавно пробудившейся угрозе всему человечеству. Но несмотря на боеспособность лиги героев, может быть уже слишком поздно для спасения планеты от глобальной катастрофы.

Снимает картину Зак Снайдер по сценарию Криса Террио, продюсеры: Чарльз Ровен, Дебора Снайдер, Джон Берг и Джефф Джонс. Одним из исполнительных продюсеров выступает Бен Аффлек. Релиз фильма запланирован на 10 ноября 2017 года.

«Неудержимые 4» завершат франшизу

Неудержимые 3

Очередное продолжение экшен-фильма «Неудержимые», о котором мы писали в последний раз чуть больше года назад, станет финалом франшизы. Релиз четвёртой части перенесён с 2017 года на 2018-й.

Деталей о проекте крайне мало. Если год назад его собирались снимать в Китае с китайскимми производственными мощностями, то теперь права на фильм приобрела немецкая кинокомпания Splendid Film. Известно, что сборы не стали откровением. Так самый первый фильм, бюджет которого составил $80 млн, в международном прокате собрал $274,5 млн; второй, снятый уже за $100 млн собрал $315 млн; сборы от третьего с таким же бюджетом составили всего $215 млн.

Вдохновитель, главный исполнитель, а также один из сценаристов-режиссёров серии Сильвестр Сталлоне во всём обвинил «детский» возрастной рейтинг картин PG-13, и в четвёртой части пообещал R. Он вновь вернётся к своей роли Барни Росса, так же, как и другие актёры: Джейсон Стэйтам (Ли Кристмас), Дольф Лундгрен (Гуннар Йенсен) и Терри Крюс (Хейл Цезарь). Ожидается и появление Арнольда Шварценеггера. Ничего неизвестно про сценарий, режиссёра в проект тоже ещё только предстоит подыскать.

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