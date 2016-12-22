Дени Вильнёв — режиссёр «Дюны» и «Бегущего по лезвию 2049»

Кинокомпания Legendary Pictures официально предложила Дени Вильнёву возглавить экранизацию научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна». Режиссёр, между тем, уже высказывался о том, что давно мечтает снять фильм, но сомневается, что это когда-нибудь произойдёт. По-видимому, согласие Вильнёва — дело времени и, разумеется, деталей контракта.

Идея римейка/перезагрузки картины 1984 года Дэвида Линча по мотивам книги существует уже давно, однако до производства дело не доходит. В двухтысячных годах был снят телесериал, который оказался чуть более успешным у зрителей и критиков и получил продолжение «Дети дюны», но так и не приобрёл культового статуса, как это произошло с фильмом. Оба сериала в сумме удостоились трёх премий «Эмми» и четырёх номинаций, правда, все они технического свойства.

Месяц назад Legendary при поддержке наследников Герберта объявила об очередной попытке экранизировать «Хроники Дюны» для кино и телевидения. Продюсерами затеи выступили: Томас Талл, Мэри Парент и Кайл Бойтер.

События хроник происходят в далёком будущем в галактической империи, человечество которой отказалось от высоких технологий в пользу развития мыслительных и экстрасенсорных способностей. В центре сюжета — история Пола Атрейдеса, семья которого берёт контроль над песчаной планетой Арракис, содержащей спайс — ценный ресурс для осуществления межзвёздных путешествий. Им противостоят другие семьи, которые оспаривают право Атрейдесов на Арракис.

Размышляя о своём будущем после «Бегущего по лезвию 2049», Вильнёв признал, что вероятнее всего он надолго задержится в научной фантастике, причём, одним из его потенциальных проектов может вполне оказаться ещё одно продолжение фильма:

«Я обречён, я люблю научную фантастику. У меня есть ещё пара идей для фильмов, которые я хотел бы воплотить в жизнь. И "Бегущий по лезвию" может стать одним из них, но сначала посмотрим на результаты проката».

Продюсеры сиквела ранее уже говорили о том, что этой картиной история не закончится. Производящая фильм компания Alcon Entertainment приобрела права на разработку полноценной франшизы, куда войдут сиквелы и приквелы оригинальной истории, в свою очередь позаимствовавшей идею из книги Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»

Между тем, к фильму Вильнёва не только вышел первый тизер и фотографии, но и появились некоторые детали проекта. Во-первых, продюсеры определились с возрастным рейтингом. Так же, как и оригинальному фильму Ридли Скотта, сиквелу присвоили самый жёсткий R. Кроме того, «Бегущий по лезвию 2049» станет одним из самых дорогих независимых кинопроектов с таким рейтингом (Alcon Entertainment — независимая компания). Вокруг актёров практически всё время создавали реальные декорации, зелёный экран использовали буквально всего несколько раз. Режиссёр признаётся, что это было непросто, но работа того стоила.

Что касается сюжета, то теперь нам рассказали, как сиквел будет связан с фильмом Скотта 1982 года:

События происходят спустя тридцать лет после первой картины. Герой Райана Гослинга — К, офицер Департамента полиции Лос-Анджелеса, докапывается до очень старой тайны, способной надолго погрузить общество в хаос. Открытие вынуждает его заняться поисками Рика Декарда (Харрисон Форд) — бывшего агента лос-анджелесской полиции, имеющего к тайне непосредственное отношение и пропавшего на тридцать лет. В ролике мы видим, что К находит Декарда. Ну, а что же это за тайна такая — узнаем, посмотрев фильм, который выходит в прокат 6 октября 2017 года.

Главные роли, помимо Гослинга и Форда, в картине сыграли: Робин Райт, Дэйв Батиста («Стражи Галактики»), Ана де Армас и Джаред Лето.

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