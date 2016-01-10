Бокс-офис США: 23-26 декабря, «Изгой-Один» и «Зверопой» во главе праздников

Поскольку католическое Рождество в этом году выпало на воскресенье (ранее в 21-м веке это происходило дважды, в 2005-м и 2011-м), таблицы сборов ещё более запутанные, чем обычно в это время года — полдюжины релизов, выходивших на минувшей неделе в широкий прокат, делали это кто в среду, кто в пятницу, а кто и непосредственно в последний день недели, при этом американские прокатчики вкупе со всем остальным населением ушли беспробудно праздновать, предоставив нам одну лишь пятничную кассу, зато в понедельник выкатили сборы сразу и за трёхдневный, и за четырёхдневный уикенд, в чём желающим теперь и предстоит разобраться.

На фоне почти провалившихся главных игровых премьер (об этом ниже) ещё более безоговорочным, чем ожидалось, лидером остался «Изгой-Один» — после высокого старта космоопера просела за трёхдневку на 58% (против 57% «Кинг Конга» в 2005 году и 49% «Шерлока Холмса 2» в 2011-м) и добыла $64,4 млн, после чего резво подцепила за понедельник ещё тридцатку, итого налицо $96,1 млн за четыре дня и $318,1 млн за 11 дней проката. Таким образом, дома прогноз на итог чуть повышается — теперь фильм уже уверенно грозит подобраться к 600 миллионам, — а вот общемировая касса при текущих вялых $555 млн по-прежнему не готова заходить заметно выше миллиарда, без праздников и грядущего Китая она бы, возможно, этого и вовсе не сделала.

Что до премьер, то в этом рассаднике логичным триумфатором стал мультфильм, он же — первый за месяц и единственный на текущих праздниках новый релиз для всей семьи. Проект Illumination «Зверопой» уже традиционно для студии плюнул на сдержанную критику и стал машиной, печатающей деньги — $35,3 млн за три дня, $56,1 млн за четырёхдневку и $76,7 млн с учётом среды и четверга, то есть, фильм уже сейчас отбил затраты в $75 млн, и если по итоговой кассе он и не станет феноменом уровня «Тайной жизни домашних животных» ($368 млн), то легко окажется неподалёку от первого «Гадкого я» ($251 млн) и войдёт в пятёрку самых кассовых анимационных релизов года.

Строчкой ниже, но далеко позади расположилась главная из двух высокобюджетных игровых премьер — нф-мелодрама «Пассажиры», претендовавшая на звание большого оригинального блокбастера сезона, оказалась подкошена своим собственным мутным маркетингом, негативной критикой и конкуренцией со стороны «Звёздных войн», по итогам чего и подняла $14,9 млн за три дня, $23,1 млн за четыре и $30,4 млн с учётом среды и четверга. Все эти цифры вдвое уступают тем, что показала пять лет назад «Миссия невыполнима 4» ($29,6 млн, $44 млн, $59 млн), а поскольку она к концу проката собрала дома $209 млн, то понятно, что новичок даже в самом лучшем случае может лишь отбить свой бюджет в $110 млн (из которых, как сообщается, в сумме $32 млн ушло на зарплаты ведущим актёрам). С учётом международного проката он, может, и не потеряет денег, но радоваться тут продюсерам нечему.

На четвёртую строчку нагло протиснулась стартовавшая в пятницу комедия с Крэнстоном и Франко «Почему он?» — не имеющий, как и «Зверопой», прямой конкуренции, фильм заработал $11,1 млн за три дня и $16,7 млн за четыре. Уже в течение грядущей недели он отобьёт дома затраты в $38 млн, а к концу проката может эту сумму и удвоить.

Ну и в хвосте пятёрки лидеров обнаружило себя «Кредо убийцы» — умудрившись обогнать «Пассажиров» в среду ($4,6 млн против $4,1 млн), экранизация игрового франчайза быстро стала жертвой прохладных рейтингов и насчитала в итоге $10,3 млн за три дня, $15 млн за четыре и $22,5 млн за шестидневку. Даже по графику всё той же «Миссии невыполнимой» это обещает фильму $60-70 млн итоговых домашних сборов при бюджете в $125 млн, и даже если международный прокат героически вытянет проект куда-нибудь $250-300 млн, перед нами, по сути, все равно ещё один «Принц Персии».

Далее камерной актёрской драме «Заборы» с Дензелом Вашингтоном и Виолой Дэвис понадобилось два дня широкого проката, чтобы собрать $11,4 млн, для сравнения, также стартовавший в воскресенье пять лет назад «Боевой конь» поднял на три ляма больше, но для новичка это все равно должно означать как минимум $60 млн дома при бюджете в $24 млн. Ещё одно доказательство, что актёров, более стабильно обеспечивающих прибыль, чем Вашингтон, сейчас практически и нет.

И только на седьмой строчке, таким образом, мы находим второго в чарте и главного помимо «Звёздных войн» старожила — им является ноябрьская «Моана», при разумном падении на 18% показавшая $10,4 млн за четырёхдневный уикенд и $183,5 млн за месяц проката, к которым добавится ещё примерно полтинник.

Наконец, последним, кто всерьёз отметился, стал «Ла-Ла Ленд» — романтический мюзикл провёл пятницу и субботу в 200 кинотеатрах, а в воскресенье расширился до 700+, результатом этого стали $5,7 млн за трёхдневный уикенд, $9,7 млн за четырёхдневку и $17,6 млн текущей кассы. Такими темпами картина соберёт около $40 млн ещё до того, как выйдет 6 января в сверхширокий прокат, вопрос лишь в том, насколько выше сотни она сумеет забраться этак к марту. Зато теперь уже понятно, что эта мелодрама обойдёт дома «Пассажиров», а ещё месяц назад этого при всех восторгах критики не ожидал никто.

В остальном такие разномастные старожилы, как «Новогодний корпоратив», «Призрачная красота» и «Фантастические твари» показали падения в рамках 15%, комедия в результате насчитала $7,3 млн за четырёхдневный уикенд и $44,3 млн подытога, мелодрама — $7,1 млн и $18,1 млн, а фэнтези — $4,5 млн и $215,8 млн.

Драма «Манчестер у моря», прекратив расширяться, все равно показала нулевое падение, $4,4 млн за четыре дня и $21,1 млн текущей кассы. За ней расположилась череда других оскаровских игроков — «Джеки» расширилась до 350 кинотеатров и собрала с них $1,9 млн, доведя подытог до $4,2 млн; вайнштейновский «Лев» вышел на 500 площадок и добыл с них $1,7 млн за два дня; и наконец, «Прибытие», потеряв сразу 1700 кинотеатров из 2100+, сумело упасть всего вдвое к $1,5 млн за уикенд и $89,8 млн за полтора месяца проката.

И поскольку Рождество уже позади, то все прокатчики отстрелялись, и в грядущий уикенд в широкий прокат не выходит вообще ничего, зато практически все вышеперечисленные фильмы должны подрасти в сборах. Следите за нашими обзорами.

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