  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2016 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Бокс-офис США: 23-26 декабря, «Изгой-Один» и «Зверопой» во главе праздников

Киноблог » Бокс-офис Звёздные войны » 26 декабря 2016, 20:45:34
Написать комментарий
Изгой-Один. Звёздные войны: Истории

Поскольку католическое Рождество в этом году выпало на воскресенье (ранее в 21-м веке это происходило дважды, в 2005-м и 2011-м), таблицы сборов ещё более запутанные, чем обычно в это время года — полдюжины релизов, выходивших на минувшей неделе в широкий прокат, делали это кто в среду, кто в пятницу, а кто и непосредственно в последний день недели, при этом американские прокатчики вкупе со всем остальным населением ушли беспробудно праздновать, предоставив нам одну лишь пятничную кассу, зато в понедельник выкатили сборы сразу и за трёхдневный, и за четырёхдневный уикенд, в чём желающим теперь и предстоит разобраться.

На фоне почти провалившихся главных игровых премьер (об этом ниже) ещё более безоговорочным, чем ожидалось, лидером остался «Изгой-Один» — после высокого старта космоопера просела за трёхдневку на 58% (против 57% «Кинг Конга» в 2005 году и 49% «Шерлока Холмса 2» в 2011-м) и добыла $64,4 млн, после чего резво подцепила за понедельник ещё тридцатку, итого налицо $96,1 млн за четыре дня и $318,1 млн за 11 дней проката. Таким образом, дома прогноз на итог чуть повышается — теперь фильм уже уверенно грозит подобраться к 600 миллионам, — а вот общемировая касса при текущих вялых $555 млн по-прежнему не готова заходить заметно выше миллиарда, без праздников и грядущего Китая она бы, возможно, этого и вовсе не сделала.

Зверопой

Что до премьер, то в этом рассаднике логичным триумфатором стал мультфильм, он же — первый за месяц и единственный на текущих праздниках новый релиз для всей семьи. Проект Illumination «Зверопой» уже традиционно для студии плюнул на сдержанную критику и стал машиной, печатающей деньги — $35,3 млн за три дня, $56,1 млн за четырёхдневку и $76,7 млн с учётом среды и четверга, то есть, фильм уже сейчас отбил затраты в $75 млн, и если по итоговой кассе он и не станет феноменом уровня «Тайной жизни домашних животных» ($368 млн), то легко окажется неподалёку от первого «Гадкого я» ($251 млн) и войдёт в пятёрку самых кассовых анимационных релизов года.

Строчкой ниже, но далеко позади расположилась главная из двух высокобюджетных игровых премьер — нф-мелодрама «Пассажиры», претендовавшая на звание большого оригинального блокбастера сезона, оказалась подкошена своим собственным мутным маркетингом, негативной критикой и конкуренцией со стороны «Звёздных войн», по итогам чего и подняла $14,9 млн за три дня, $23,1 млн за четыре и $30,4 млн с учётом среды и четверга. Все эти цифры вдвое уступают тем, что показала пять лет назад «Миссия невыполнима 4» ($29,6 млн, $44 млн, $59 млн), а поскольку она к концу проката собрала дома $209 млн, то понятно, что новичок даже в самом лучшем случае может лишь отбить свой бюджет в $110 млн (из которых, как сообщается, в сумме $32 млн ушло на зарплаты ведущим актёрам). С учётом международного проката он, может, и не потеряет денег, но радоваться тут продюсерам нечему.

На четвёртую строчку нагло протиснулась стартовавшая в пятницу комедия с Крэнстоном и Франко «Почему он?» — не имеющий, как и «Зверопой», прямой конкуренции, фильм заработал $11,1 млн за три дня и $16,7 млн за четыре. Уже в течение грядущей недели он отобьёт дома затраты в $38 млн, а к концу проката может эту сумму и удвоить.

Кредо убийцы

Ну и в хвосте пятёрки лидеров обнаружило себя «Кредо убийцы» — умудрившись обогнать «Пассажиров» в среду ($4,6 млн против $4,1 млн), экранизация игрового франчайза быстро стала жертвой прохладных рейтингов и насчитала в итоге $10,3 млн за три дня, $15 млн за четыре и $22,5 млн за шестидневку. Даже по графику всё той же «Миссии невыполнимой» это обещает фильму $60-70 млн итоговых домашних сборов при бюджете в $125 млн, и даже если международный прокат героически вытянет проект куда-нибудь $250-300 млн, перед нами, по сути, все равно ещё один «Принц Персии».

Далее камерной актёрской драме «Заборы» с Дензелом Вашингтоном и Виолой Дэвис понадобилось два дня широкого проката, чтобы собрать $11,4 млн, для сравнения, также стартовавший в воскресенье пять лет назад «Боевой конь» поднял на три ляма больше, но для новичка это все равно должно означать как минимум $60 млн дома при бюджете в $24 млн. Ещё одно доказательство, что актёров, более стабильно обеспечивающих прибыль, чем Вашингтон, сейчас практически и нет.

И только на седьмой строчке, таким образом, мы находим второго в чарте и главного помимо «Звёздных войн» старожила — им является ноябрьская «Моана», при разумном падении на 18% показавшая $10,4 млн за четырёхдневный уикенд и $183,5 млн за месяц проката, к которым добавится ещё примерно полтинник.

Ла-Ла Ленд

Наконец, последним, кто всерьёз отметился, стал «Ла-Ла Ленд» — романтический мюзикл провёл пятницу и субботу в 200 кинотеатрах, а в воскресенье расширился до 700+, результатом этого стали $5,7 млн за трёхдневный уикенд, $9,7 млн за четырёхдневку и $17,6 млн текущей кассы. Такими темпами картина соберёт около $40 млн ещё до того, как выйдет 6 января в сверхширокий прокат, вопрос лишь в том, насколько выше сотни она сумеет забраться этак к марту. Зато теперь уже понятно, что эта мелодрама обойдёт дома «Пассажиров», а ещё месяц назад этого при всех восторгах критики не ожидал никто.

В остальном такие разномастные старожилы, как «Новогодний корпоратив», «Призрачная красота» и «Фантастические твари» показали падения в рамках 15%, комедия в результате насчитала $7,3 млн за четырёхдневный уикенд и $44,3 млн подытога, мелодрама — $7,1 млн и $18,1 млн, а фэнтези — $4,5 млн и $215,8 млн.

Драма «Манчестер у моря», прекратив расширяться, все равно показала нулевое падение, $4,4 млн за четыре дня и $21,1 млн текущей кассы. За ней расположилась череда других оскаровских игроков — «Джеки» расширилась до 350 кинотеатров и собрала с них $1,9 млн, доведя подытог до $4,2 млн; вайнштейновский «Лев» вышел на 500 площадок и добыл с них $1,7 млн за два дня; и наконец, «Прибытие», потеряв сразу 1700 кинотеатров из 2100+, сумело упасть всего вдвое к $1,5 млн за уикенд и $89,8 млн за полтора месяца проката.

И поскольку Рождество уже позади, то все прокатчики отстрелялись, и в грядущий уикенд в широкий прокат не выходит вообще ничего, зато практически все вышеперечисленные фильмы должны подрасти в сборах. Следите за нашими обзорами.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2016/12/26/5013.shtml
Написать комментарий:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 
Также по теме: Звёздные войны
Кинокасса России: 15-18 декабря, «Изгой-Один» летит низко » Бокс-офис » joker, 20/12
Бокс-офис США: 16-18 декабря, «Изгой-Один» заряжает предпраздничный прокат » Бокс-офис » joker, 18/12
Бокс-офис США: 8-10 января, «Звёздные войны» против «Выжившего» » Бокс-офис » joker, 10/01
Бокс-офис США: 1-3 января, «Звёздные войны» открывают год » Бокс-офис » joker, 03/01
Кинокасса России: 24-27 декабря, «Звёздные войны» падают » Бокс-офис » joker, 30.12.2015
Раздел Бокс-офис
Кинокасса России: 8-11 декабря, «Моана» греет место joker, 13/12
Бокс-офис США: 9-11 декабря, «Моана» против «Корпоратива» joker, 11/12
Кинокасса России: 1-4 декабря, «Моана» ведёт joker, 06/12
Бокс-офис США: 2-4 декабря, «Моана» держится на волне joker, 04/12
Кинокасса России: 24-27 ноября, «Фантастические твари» и панфиловцы joker, 29/11
Также в блоге:
5 лучших роликов недели: Киану Ривз, Брюс Уиллис, «Мир дикого запада» и космос » Ссылка дня » Гоша Берлинский, 25/12
У Джона Уика будет свой комикс и расширенная вселенная » Вести с полей » marie, 24/12
«Лига справедливости» и «Неудержимые 4» » Вести с полей » marie, 23/12
Дени Вильнёв — режиссёр «Дюны» и «Бегущего по лезвию 2049» » Вести с полей » marie, 22/12
Майкл Штульбарг, Дик Ван Дайк и Анджела Лэнсбери » Вести с полей » marie, 21/12
Кинозвёзды в новостях
Леонардо ди Каприо
Ридли Скотт
Джонни Депп
Кейт Бланшетт
Брэд Питт
Уилл Смит
Мэтт Дэймон
Райан Рейнольдс
Райан Гослинг
Джессика Честейн
Лайам Нисон
Мерил Стрип
Сильвестр Сталлоне
Стивен Спилберг
Джулия Робертс


Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Красавица и чудовище
Красавица и чудовище, Beauty and the Beast
Прокат в России: 16 марта 2017 года
» TV-ролик

26 декабря, понедельник
Ролики россыпью: «Чужой: Завет», «Бегущий по лезвию 2049», «Гадкий я 3», «Дюнкерк»
Больших премьер в этот раз снова было много. Аж две из них пришлись на проекты Ридли Скотта — в одном он выступил только продюсером...
Бокс-офис США: 23-26 декабря, «Изгой-Один» и «Зверопой» во главе праздников
Поскольку католическое Рождество в этом году выпало на воскресенье , таблицы сборов ещё более запутанные...
Трейлеры, кадры, постеры:

Время первых
» Тизер 2

Космос между нами, Space Between Us
» Русский трейлер 2

Прежде чем я уйду, Before I Fall
» Русский трейлер

Чужой: Завет
Чужой: Завет, Alien: Covenant new
Прокат в России: 18 мая 2017 года
постеров: 1, кадров: 11
» Русский трейлер
» Трейлер

Табу, Taboo
» Трейлер 2

Ловушка, Kind of Murder
кадров: +3

Почему он?, Why Him?
постеров: +2, кадров: +14

Закон ночи, Live by Night
постеров: +2, кадров: +18

25 декабря, воскресенье
5 лучших роликов недели: Киану Ривз, Брюс Уиллис, «Мир дикого запада» и космос
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...

24 декабря, суббота

Новости кино:
Леониду Филатову исполнилось бы сегодня 70 лет
Сегодня исполнилось бы 70 лет выдающемуся актёру, режиссёру и писателю Леониду Филатову...

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

2016: Итоги года кино

Подведение итогов — занятие неблагодарное, впоследствии обязательно выяснится, что самое интересное ты пропустил. Новый год заставляет нас обернуться и попытаться вспомнить, чем нам запомнился предыдущий

Дед Мороз. Битва магов: Вымораживая
Когда не происходит ничего магического, кино получается приятное — намного лучше того, что снимает Сарик и сам Бондарчук

Пассажиры: Ты мне всю жизнь испортил
Итого получилось красиво, местами излишне сопливо, местами недостаточно изобретательно и традиционно очень тупо

Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории: Утечки в реакторе
Главное открытие состоит в том, что это вообще не один фильм, а два, и первый является растянутым бесполезным прологом второго

Спектральный анализ: Делай, что умеешь
Интернет визжал бы целую неделю, если бы всё это сократилось до 10 минут, а в конце появилось лого видеоигры
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2016 фильмы 2016 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2016   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

2016: Лучшее и худшее, итоги года кино . «Изгой-Один. Звёздные Войны», рецензия . «Пассажиры», отзыв . «Дед Мороз. Битва магов», рецензия . Сериал «Мир Дикого запада», рецензия . «Спектральный анализ», отзыв . «Эш против Зловещих мертвецов», отзыв . «28 панфиловцев», отзыв . «Холистическое детективное агентство», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2016 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Пассажиры", "Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории", "Дед Мороз. Битва магов", "Ёлки 5", "Призрачная красота", "Три богатыря и Морской царь", "Моана", "Новогодний корпоратив"
Новинки кино 2016: "Викинг", "Кредо убийцы", "Закон ночи", "Три икса: Мировое господство", "Притяжение", "Великая стена", "Трейнспоттинг 2", "Джон Уик 2", "Лего Фильм: Бэтмен"

2003-2016 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   