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С новым 2017 киногодом!
Как всегда в этот день, подведя субъективные итоги года и попытавшись объять необъятное, перечислив всё самое интересное, что предстоит нам в году грядущем, мы попадаем во время пожеланий, которые всегда суть отображение неудовлетворённости реальностью, данной нам в ощущениях.
Так прожив целый год почти без позитивных ощущений в кинозалах, хочется пожелать нам всем больше добрых сюрпризов с белой простыни, а не только с экрана компьютера, где нам предстоит познакомиться с очередным могутным сериалом (и уже завтра например стартует новый сезон «Шерлока», что явно перевешивает все посулы текущих кинопремьер, а уж про нетерпение от ожидания новых серий например «Твин Пикса» и говорить нечего). Например в 2017 году грядёт целая лавина свежей, в том числе культовой и неформатной фантастики (даже российская, Карл!), которая грозит хотя бы попытаться подвинуть с пьедестала вездесущие комиксы. Кроме того, мы как всегда ждём новых откровений из мира артхауса, который в прошлом году тоже благополучно отбыл номер, не более того. Кроме того, пресловутый «год российского кино» благополучно завершился, так и не пояснив, в чём он собственно заключался, так что практика волюнтаристсткого оголения проката ради очередного «нашего всего» на этом, надеемся, будет исчерпана, равно как, видимо, стоит ожидать всё-таки уже смены руководства нашего минкульта, что назрело давно, и теперь самое время. В общем, кто как, а мы смотрим в будущее с оптимизмом (в частности, поскольку во многом падать уже просто некуда). А значит, до встречи в кино в новом году!
Искренне ваш, главвред.
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