|
5 лучших роликов недели: Киану Ривз, Брюс Уиллис, «Мир дикого запада» и космос
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
Промо-короткометражка для сбора средств на сохранение плёночных копий фильмов. Закадровый читает Киану Ривз:
Вдохновляющий и трогательный ролик National Geographic о посадке первой ступени Falcon 9 и реакции Элона Маска и его команды:
Чудеса монтажа в мэшапе про то, как все хотят убить Брюса Уиллиса.
Документальный фильм об «Аполлоне-17», состоящий исключительно из архивной хроники.
Акапелла заглавной музыкальной темы «Мира Дикого запада»:
На этом всё.
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2016/12/25/5012.shtml
Написать комментарий:
Смотрите также:
Раздел Ссылка дня
Ролики россыпью: «Форсаж 8», «Человек-паук», «Трансформеры 5», «Спасатели Малибу» Гоша Берлинский, 12/12
5 лучших роликов недели: «Мир Дикого запада», «Звёздные войны» Снайдера и реклама Гоша Берлинский, 11/12
5 лучших роликов недели: Last of Us 2 и Death Stranding, Кристен Стюарт и Джай Кортни Гоша Берлинский, 04/12
Также в блоге:
|
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Чужой: Завет, Alien: Covenant new
Прокат в России: 18 мая 2017 года
» Трейлер
Пассажиры : Когда что-то ломается... | exord
Какая странная, однако, и претензионная рецензия у уважаемого мной Романа получилась. И так не так, и то не там... далее
24 декабря, суббота
Сегодня исполнилось бы 70 лет выдающемуся актёру, режиссёру и писателю Леониду Филатову...
Сиквел популярного экшен-фильма с Киану Ривзом «Джон Уик» стартует в прокате в феврале будущего года...
Смайлики, Emoji new
» Тизер
Чудо-женщина, Wonder Woman
Прокат в России: 1 июня 2017 года
Могучие рейнджеры, Power Rangers
Прокат в России: 22 марта 2017 года
23 декабря, пятница
Кинокомпания Warner Bros. Pictures официально представила полный актёрский состав кинокомикса «Лига справедливости»...
Очередное продолжение экшен-фильма «Неудержимые», о котором мы писали в последний раз чуть больше года назад...
Планета обезьян: Война, War for the Planet of the Apes
Прокат в России: 13 июля 2017 года
Пассажиры: Ты мне всю жизнь испортил
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории: Утечки в реакторе
Спектральный анализ: Делай, что умеешь
Эш против Зловещих мертвецов: Адскими кругами
Питомец: Акула и щенок
|
|
|
|
|
«Изгой-Один. Звёздные Войны», рецензия «Пассажиры», отзыв Сериал «Мир Дикого запада», рецензия Сериал «Эш против Зловещих мертвецов», отзыв «Моана», рецензия «Питомец», отзыв «Спектральный анализ», отзыв «Новогодний корпоратив», отзыв «28 панфиловцев», отзыв Сериал «Холистическое детективное агентство», отзыв