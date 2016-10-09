5 лучших роликов недели: Киану Ривз, Брюс Уиллис, «Мир дикого запада» и космос

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Промо-короткометражка для сбора средств на сохранение плёночных копий фильмов. Закадровый читает Киану Ривз:





Вдохновляющий и трогательный ролик National Geographic о посадке первой ступени Falcon 9 и реакции Элона Маска и его команды:





Чудеса монтажа в мэшапе про то, как все хотят убить Брюса Уиллиса.





Документальный фильм об «Аполлоне-17», состоящий исключительно из архивной хроники.





Акапелла заглавной музыкальной темы «Мира Дикого запада»:





На этом всё.

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