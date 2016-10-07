Ролики россыпью: «Чужой: Завет», «Бегущий по лезвию 2049», «Гадкий я 3», «Дюнкерк»

Больших премьер в этот раз снова было много. Аж две из них пришлись на проекты Ридли Скотта — в одном он выступил только продюсером, второй режиссировал сам.

Первый — продолжение главного киберпанка в кинематографе «Бегущий по лезвию 2049», снятый Дени Вильнёвым. Про Гослинга, который гоняется за старым Харрисоном Фордом. Всё выглядит так, будто Вильнёва укусил Николас Виндинг Рёфн, но пока всё однозначно круто.

Второй — буквально вчера упавший трейлер нового «Чужого». Смотрится тоже здорово, замечательный Фассбендер, но дежавю в каждом первом кадре. Даже в сцене с душем, которая лишний раз напомнила, что франчайз вырос из концепта подросткового слэшера типа «Кошмар на улице вязов».

За обоими фильма внезапно затерялись и первый ролик «Гадкого я 3» и большой трейлер военной драмы Кристофера Нолана «Дюнкерк», внезапно ставший предметом спора о патриотизме и храбрости в обострённом русском интернете. А ещё ворох вторых-третьих трейлеров к фильмам не менее громким — «Джону Уику 2», мелодраме «На пятьдесят оттенков темнее», сюрреалистическому триллеру «Лекарство от здоровья», драмам «Затерянный город Зет» и «День патриота», к мультфильму «Босс-молокосос».

Международные трейлеры — у «Молчания» Скорсезе и «Могучих рейнджеров».

Очередной пафосный тизер у отечественного «Времени первых» — всё так же играем в «Гравитацию». А второй трейлер сериала «Табу» Тома Харди внезапно очень сильно тянет сравнивать с «Дуэлянтом» — и не в пользу последнего.

Тизер мультфильма «Эмодзи» про эцсамое не выглядит плохим, но уже вызвал реакцию сравни той, что была на «Охотниц за привидениями» — то есть, Голливуд совсем офигел со своими идеями.

Примерно такой же реакции заслужила очередная стариковская комедия — «Уйти красиво». Майкл Кейн, Морган Фриман и Алан Аркин опять что-то грабят. Очень свежо. Уж лучше в этом случае ждать «Нормана», другое стариковское кино с Ричардом Гиром — оно смотрится не таким бездушным.

Вернулся Роман Каримов — с романтической комедий «Гуляй, Вася». Логотип ужасный, с приветом, СТС, но сам ролик смешной. Как смешной и Николас Кейдж с нелепом парике в криминальном фильме «Арсенал».

Ну, два по-разному несмешных фильма. Один — серьёзный в доску футуристический триллер про хакеров «Крах» с Фрэнком Грилло. Второй — отечественное фэнтези «Вурдалаки. Наши опять наснимали что-то чудовищное вампиров и любовь.

Новые отрывки — у детектива «Ловушка», триллера «Демон внутри», боевика «Лишённый сна», экшенов «Три икс: Мировое господство» и «Обитель зла: Последняя глава». Только телеролик — у драмы «Джеки» с Натали Портман. О съёмках — у драм «Заборы» и «Голос монстра». Разные промо-ролики — у экранизации видеоигры «Кредо убийцы».

На этом всё.

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