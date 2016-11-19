Кинокасса России: 22-25 декабря, «Пассажиры» срезают «Ёлки 5»

Отечественный бокс-офис в преддверии Нового года мучительно пытается забраться хоть на какую-то высоту, но, какие бы блокбастеры ни выкатывали нам прокатчики, пока ничего не выходит — все заметные премьеры минувшей недели в той или иной степени недобрали, главный старожил камнем пошёл вниз, и валовая касса, буксующая уже третью неделю, доползла теперь до 720 млн руб., показав прирост на 4% по сравнению с предыдущими выходными.

В уже третьем с середины октября противостоянии больших заокеанского и отечественного новичка впервые победил первый — космическая мелодрама «Пассажиры» прибыла с суммой в 286 млн руб., что позволило ей обогнать на старте «Гравитацию» (242 млн руб.), но не подпустило её и близко к «Интерстеллару» (385 млн руб.) и «Марсианину» (473 млн руб.), равно как и к прогнозам, находившимся где-то у 350-миллионного порога. Фильм вышел достаточно близко к праздникам для того, чтобы получить от них заметную помощь, но миллиарда ему теперь уже почти гарантированно не видать, более реалистично надеяться на 800-900 миллионов.

Что же до «Ёлок 5», которые вроде как должны были вернуть франчайз к былым кассовым вершинам, они проиграли всем до единого предыдущим фильмам, включая шестилетней давности первому (209 млн руб.) и вяло принятым «Ёлкам 1914» (220 млн руб.), вершиной же тут навсегда останется третья часть, собравшая в своё время на старте аж вдвое больше. Впрочем, новичок таки прошёл в пятёрку лучших отечественных стартов уходящего года, и к концу проката по графику предшественников все равно должен собрать более 600 миллионов.

После относительно слабого старта «Изгоя-Один» казалось, что у него есть шанс на лучшую, чем у «Пробуждения Силы», выносливость, но эти надежды оказались наивными — космоопера сразу же рухнула у нас на 70%, по итогам чего насчитала скромнейшие 102 млн руб. за второй уикенд и 518 млн руб. за 11 дней проката, итоговые же её сборы теперь не смогут превысить даже 750 миллионов, для сравнения, кто помнит, седьмой эпизод собрал почти девять сотен уже за первые четыре дня.

Также стартовавшая на прошлой неделе «Призрачной красоты» внезапно удержалась в рамках 60-процентного падения, результатом стали 37 млн руб. за уикенд и 160 млн руб. подытога, осталось пересечь две сотни. Замкнула пятёрку лидеров «Моана» — обвал на те же 70% дал мультфильму 29 млн руб. за четвёртый уикенд и 785 млн руб. общей кассы, теперь важно лишь перебраться через 800-миллионный порог.

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