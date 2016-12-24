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У Джона Уика будет свой комикс и расширенная вселенная

Киноблог » Вести с полей » 24 декабря 2016, 15:10:13
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Джон Уик

Сиквел популярного экшен-фильма с Киану Ривзом «Джон Уик» стартует в прокате в феврале будущего года, однако на этом история харизматичного киллера, решившего уйти на покой, не закончится. По слухам, грядёт и третья часть, а кроме того Уик обзаведётся собственным комиксом, публикация которого также запланирована на 2017 год. Ну, а где комиксы, там и франшизы с непременным расширением кино-вселенной.

Комикс — совместное детище Dynamite Entertainment и Lionsgate Entertainment. Компании не раскрывают замысла и времени действия. Но твёрдо обещают оригинальную историю. Её авторы тоже пока неизвестны, зато имеются наброски Киану Ривза в образе Джона Уика, выполненные Джованни Валеттой. Гендиректор и владелец Dynamite Ник Баруччи заявил, что в комиксе будут раскрыты абсолютно новые сюжеты:

Джон Уик

«Джон Уик — очень захватывающее кино, в котором боевые искусства сплелись с энергичной речью и остроумным сценарием. После его просмотра вам хочется большего, так что было очевидно, что у фильма есть все задатки франшизы. Мы быстро получили возможность создать серию комиксов и в полном восторге от приобретения прав на экранизацию».

Старший вице-президент Global Consumer Products Lionsgate Entertainment Шейла Кларк добавляет, что комиксы расширят вселенную Джона Уика:

«Серия комиксов — отличное средство как для привлечения фанатов, так и для расширения мира Джона Уика. Мы нашли отличного партнёра и лидера в индустрии, Dynamite Entertainment, который разделяет наше увлечение и энтузиазм по поводу франшизы. Если и есть какая-то вселенная, которую мы бы хотели расширить, то это вселенная Вика, потому что она богата запоминающимися второстепенными персонажами и имеет много возможностей для развития. Разве есть кто-то, кто отказался бы увидеть продолжение путешествий Вика по этому увлекательному и мрачному миру убийц — неважно, очередной ли это сиквел или комикс. Хорошая новость состоит в том, что фанаты увидят это и в комиксе, и в фильме, события которого будут происходить в Риме. Скоро Вик встретится лицом к лицу с киллерами в исполнении Комона и Руби Роуз, достойных противников».

Напомним, что снимает «Джона Уика 2» режиссёр Чад Стахелски по сценарию Дерека Кольстада, продюсеры: Бэзил Иваник от компании Thunder Road, Джейсон Константин и Ида Кован от компании Lionsgate. В картине, помимо Ривза, Коммона и Роуз снимаются: Йен Макшейн, Питер Стормаре, Лоуренс Фишбёрн, Джон Легизамо, Франко Неро и Питер Серафинович.

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