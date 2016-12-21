Майкл Штульбарг, Дик Ван Дайк и Анджела Лэнсбери

Майкл Штульбарг зачислился в третий сезон «Фарго»

Майкл Штульбарг последовал за Дэвидом Тьюлисом в третий сезон криминального сериала «Фарго». Таким образом, актёрский состав проекта выглядит следующим образом: Эван Макрегор, Мэри Элизабет Уинстед, Кэрри Кун («Оставленные», «Исчезнувшая»), Джим Гэффиган («Экспериментатор»), Скут Макнэри («Ограбление казино», «Операция Арго») и другие. Продюсеры определились с началом съёмочного процесса, который задерживается уже на месяц. Производство стартует в январе 2017 года.

События разворачиваются примерно в наше время в Калифорнии, в городке Долина Эдна. Макрегор играет сразу две роли — братьев Эммета и Рэя Стасси. Эммет — красавец мужчина, примерный семьянин, и успешный бизнесмен, осуществивший американскую мечту собственными силами на рынке недвижимости. Рэй — полная противоположность старшему брату. Он работает чиновником в конторе по надзору за условно-досрочно освободившимися преступниками и во всех своих неудачах винит Эммета. Противостояние с братом приводит Рэя в криминал. Мэри Элизабет Уинстед сыграет его подружку, недавно освободившуюся очаровательную мошенницу Никки Сванго, которая страстно увлекается игрой в бридж. У Никки всегда есть план, как быть впереди своих конкурентов хотя бы на один шаг.

Дэвид Тьюлис будет играть капиталиста до мозга костей В. М. Варгаса, который приносит Эммету Стасси плохие новости о том, что теперь он стал партнёром его работодателей, крепко связанных с криминалом. У Майкла Шульбарга роль правой руки Эммета и консильери.

Кэрри Кун играет недавно разведённую мать Глорию Бёргл, которая руководит полицией города, она решительна и не привыкла паниковать. Джим Гэффиган изобразит её заместителя.

Шоураннер/ исполнительный продюсер/ сценарист/ режиссёр сериала — Ной Хоули. В производстве участвуют MGM Television и FX Productions. Показ состоится на кабельном канале FX в 2017 году.

Дик Ван Дайк вернётся вместе с Мэри Поппинс

Дик Ван Дайк примет участие в съёмках кино-мюзикла Роба Маршалла «Мэри Поппинс возвращается» по мотивам одноимённой книги английской писательницы Памелы Трэверс. 91-летний актёр, активно работающий в кино и на телевидении, снимался в оригинальной картине Роберта Стивенсона 1964 года в роли Берта. Его последнее появление на большом экране состоялось в дилогии «Ночь в музее» в роли Сесила. В каком качестве он появится в сиквеле «Мэри Поппинс» не уточняется. О своём участии ван Дайк сообщил лично, кроме того, назвав ещё имя Анджелы Лэнсбери («Зеркало треснуло», «Пингвины мистера Поппера», «Моя ужасная няня»), которая раньше в связи с проектом не упоминалась. Какую роль сыграет актриса пока неизвестно. В картине также снимаются: Эмили Блант, Эмили Мортимер, Мерил Стрип, Колин Фёрт, Лин-Мануэль Миранда и Бен Уишоу.

События продолжения «Мэри Поппинс» перенесутся на двадцать лет вперёд — в 1930 годы. Няня-волшебница возвращается в ту же семью Бэнксов, с детьми которой она когда-то познакомилась. Джейн и Майкл выросли и обзавелись собственными детьми. После разразившейся в доме трагедии из-за потери близкого человека Мэри снова приходит, чтобы помочь детям Майкла вернуть в их жизнь радость.

Эмили Блант сыграет в картине заглавную героиню Мэри Поппинс, Лин-Мануэль Миранда — фонарщика Джека и приятеля Мэри, Мерил Стрип кузину Мэри — Топси, Бен Уишоу — взрослого Майкла Бэнкса, Эмили Мортимер — его сестру Джейн. Колин Фёрт будет играть Уильяма Уитэрола Уилкинса — владельца банка и персонажа из третьего романа Памелы Трэверс «Мэри Поппинс открывает дверь».

Сценарий к фильму написал Дэвид Маги («Волшебная страна», «Жизнь Пи»), музыкальные номера — Марк Шейман и Скотт Уитман. Продюсеры — Джон Делука и Марк Платт. За производство музыкальной картины отвечает кинокомпания Walt Disney Pictures, релиз назначен на 25 декабря 2018 года.

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