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Логан: Росомаха

Люди-Икс: Логан: Росомаха Логан: Росомаха: фото добавлено 1 марта 2017
         
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Люди-Икс: Логан: Росомаха
На фото: Патрик Стюарт
         
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2 марта 2017 года на мировые и отечественные экраны выходит кинокомикс Джеймса Мангольда «Логан: Росомаха», последний сольный фильм про Росомаху, в котором Хью Джекман прощается со своей ролью. Фильм вдохновлён культовым комиксом Марка Миллара "Old Man Logan", рассказывающим о постаревшем Росомахе. Предлагаем вашему внимаю галерею кадров из фильма, не забудьте также про рецензию Романа Корнеева и коллекцию роликов.

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