2 марта 2017 года на мировые и отечественные экраны выходит кинокомикс Джеймса Мангольда «Логан: Росомаха», последний сольный фильм про Росомаху, в котором Хью Джекман прощается со своей ролью. Фильм вдохновлён культовым комиксом Марка Миллара "Old Man Logan", рассказывающим о постаревшем Росомахе. Предлагаем вашему внимаю галерею кадров из фильма, не забудьте также про рецензию Романа Корнеева и коллекцию роликов.