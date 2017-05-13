  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Сериалы Фестивали Саундтрек Пропущенное УС История
Обновления Новинки кино 2017 Афиша Блог Новости Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы WIKI  

Меч короля Артура:

Меч короля Артура: Не поедем в Камелот

Никита КОМАРОВ, 13 мая 2017
Статьи » Рецензия Приключения и фэнтэзи
 
Поставьте фильму оценку!

«Меч короля Артура» был обречён задолго до появления на экранах. С первого же дня он стал частью легенды о том, как в 21 веке нашей эры в странном месте под названием Голливуд кто-нибудь порой додумывается объявить миру о создании, например, сразу шестисерийного нового мегапрожекта — после чего, предположительно, с каждым месяцем всё больше сожалеет о сказанном, покуда, как в данном случае, съёмки первого же фильма перетекают в пересъёмки, увеличивающие заявленный бюджет почти вдвое, а дата выхода не может перестать скакать по календарю. Знание закадровых проблем усиливает впечатление от результата как от подобия монтипайтоновского рыцаря, который рвётся в драку, пока ему рубят одну конечность за другой, — но только усиливает, потому что так он выглядит и вне контекста.

Проблема здесь крылась уже в столкновении материала и режиссёра. Артуриана, столь богатая на драму, масштаб и конфликты, всегда была более сложным, чем может показаться, материалом для серьёзной экранизации — в идеале таковая требует поиска некой золотой середины между грандиозным мифотворчеством «Властелина Колец» и приземлённостью и сложностью «Песни льда и пламени». Показательно, что даже главная на сегодня прямолинейная киноверсия, «Экскалибур» Джона Бурмана, хорошо сохранилась преимущественно в плане грязи и крови, в целом же её попытка вместить в себя буквально всю историю жизни Артура приводит к шизофреническому, порой и вовсе ненамеренно пародийному тону.

Другое дело, что если Бурман с одинаковым энтузиазмом хватался за самые разные элементы, то Гай Ритчи ничего не вкладывает в фэнтези, которое у него с самого пролога выглядит как разогретый в микроволновке Питер Джексон уровня этак второго «Хоббита». Здесь он в большей степени, чем во всех своих предыдущих голливудских постановках, хочет вернуться на родную землю, и его главная идея, забирающая всю его энергию — в том, чтобы переосмыслить Артура как благородного гопника, который бегает с пацанами по переулкам, бьёт морды не нашим и без очереди идёт хвататься за искомый меч. Лучшая сцена — про «рассказать историю» — приходит рано, и со своим сочетанием хлёстких реплик и монтажа она с таким же успехом могла бы быть отрывком из «Большого куша».

Меч короля Артура

В таком подходе к первоисточнику есть несомненная свежесть, но эти и другие поводы режиссёру порезвиться и вспомнить творческую молодость в конечном счёте никак не связаны ни с историей в целом, ни с гигантскими змеями, олифантами и непроницаемым тёмно-серым пеплом, заполняющим поле зрения в предполагаемые эпические моменты. Резкий контраст создаёт ощущение, что Ритчи пытается снимать интересное ему кино в рамках неинтересного, — предельно бессмысленное занятие. Довольно быстро сами его небанальные приёмы оборачиваются против него — например, увлечение флэшфорвардами, лишающее сцены всякого напряжения ещё до того, как оно получает шанс появиться. В контрасте с этим, один ключевой флэшбэк ради создания на пустом месте интриги нелепо растягивается, предлагая зрителю все два часа гадать, что же сделал папа на причале.

Сценарий, оставив позади бодрые первые полчаса, чередует роуд-муви, приключения с коварными планами и то самое фэнтези; простора, казалось бы, полно — особенно с учётом того, что сразу три ключевых персонажа в кадре так и не появляются, ожидая сиквела, которого не будет, — но в процессе все без исключения герои остаются полупрозрачными, а актёры — дрейфующими.

И если Ханнэм здесь на удивление харизматичен — хоть и не настолько, чтобы тащить фильм на себе, — то Хонсу и Гиллен ограничиваются самым дежурным обаянием, а Джуд Ло, теоретически получивший самую сочную роль, однообразно скалится и подкрадывается с кинжалом к женским персонажам, которым не повезло оказаться рядом с ним, прежде чем превратиться в финале в компьютерное исчадие, похожее на Саурона, Балрога и пещерного тролля одновременно, потому что пошли вы все. Пыль рассеивается, и перед уходом на титры авторы не забывают пошутить за образовавшийся в кадре круглый стол — не зная, что сами в этот момент выглядят смешнее.

Меч короля Артура

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/05/13/kingarthur2017.shtml
Превью галереи кадров целиком
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Все рецензии
Оценка фильма: а также рецензии: результаты 
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Спасатели МалибуПираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказкиМумияТрансформеры 5: Последний рыцарьТор 3: РагнарёкЧудо-женщинаБегущий по лезвию 2049Человек-паук: Возвращение домой

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ФЭНТЭЗИ"

Красавица и чудовище:
Профит
План действий прост – возьмём мультфильм 1991 года и сделаем в игровой версии... ровно то же самое. С той же оскароносной музыкой, теми же классическими песнями, теми же сюжетными ходами, а зачастую и теми же репликами и даже кадрами

Конг: Остров Черепа:
Полёт в туман
И Конг, и Остров Черепа, и весь прочий зверинец реализованы превосходно. Но экшн, сколь угодно зрелищный, не существует в вакууме, и здесь он становится жертвой упорства, с которым нам оставляют лишь самый минимум необходимого

«Великая стена»:
И Мэтт Дэймон
Guilty pleasure для западного человека. Кто-нибудь из главных героев обязательно будет смотреть с открытым ртом и восхищаться. Типа, вот это да, я странствовал во всему свету, но такого никогда не видал
Также на Кинокадре :

Стражи Галактики 2:
Звёздный папа
Шутки шутятся непрерывным потоком, команда тасуется самым странным образом, пастораль быстро оказывается спойлером, а космические сражения по своей хронологии скоро обгонят «Звёздные войны»

Новинки мая: «Стражи галактики 2», «Меч короля Артура», «Чужой: Завет» и «Пираты Карибского моря 5»
С некоторых пор в российском прокате май заделался таким суперлетним месяцем, когда не просто один блокбастер в неделю как по часам, а ещё и помимо этого вокруг совсем никого

Затерянный город Z:
Чем дальше в лес
Режиссёр прямо признаёт, что реальный Фосетт был человеком куда более противоречивым, чем получившийся экранный, и при таком раскладе результатом остаётся кино, обдумывать которое интереснее, чем смотреть

«Перестрелка»:
Бэнг-Бэнг
Противоречивость делает из простого, чисто развлекательного кино — местами довольно трудное мультижанровое и во многом исключительно киноманское представление. Патентованная тихая шиза, свойственная Уитли, пробирается даже сюда

«Наваждение»:
Обычные проблемы
Неизбежная кульминация, в которой ведущие актрисы начинают швырять друг дружку в мебель – остаётся в итоге единственной частью фильма, способной хоть как-то развлечь

Жена смотрителя зоопарка:
И другие звери
Героиня Честейн просто чуть интереснее остальных людей вокруг неё, фальшивых и банальных. Если переживаешь, то лишь за животных и то в одной сцене — бомбёжки зоопарка. Фантастическое достижение для фильма про Холокост
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 май июнь июль август
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Меч короля Артура:

Меч короля Артура
постеры фильма: 6
кадры из фильма: 37
трейлеры: 9


Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Спасатели Малибу
Спасатели Малибу, Baywatch
Прокат в России: 1 июня 2017 года
» О съёмках
» Отрывок
» Русский трейлер для взрослых

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Прокат в России: 25 мая 2017 года
» Русский ролик о съёмках 2
» Русский ролик о съёмках

Мумия
Мумия, Mummy
Прокат в России: 8 июня 2017 года
» О съёмках 5
» О съёмках 4
» О съёмках 3

12 мая, пятница
Джулия Робертс сыграет двойную роль в экранизации «Продавца книг»
Джулия Робертс сыграет главную роль в экранизации бестселлера Синтии Свонсон 2015 года «Продавец книг»...
Роб Коэн готовится к съёмкам кинокомикса «Рейзер»
Роб Коэн как никогда близок к съёмкам фильма «Рейзер» по мотивам одноимённой комикс-серии Эверетта Хартсо...
Аня Тейлор-Джой и Мэйси Уильямс зачислились в кинокомикс «Новые мутанты»
Аня Тейлор-Джой и Мэйси Уильямс стали первыми официально подтверждёнными участницами кинокомикса «Люди Икс: Новые Мутанты»...
Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан снимутся в боевике Скотта Во
Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан сыграют ведущие роли в экшен-фильме Скотта Во «Экс-Багдад» по сценарию Араша Амела...

11 мая, четверг

Новости кино:
Каннский кинофестиваль ужесточает правила из-за онлайн-видеосервисов
Каннский кинофестиваль объявил об ужесточении правил для кинопроектов, желающих попасть в его конкурсную программу...
Марго Робби сыграет в триллере «Страна грёз»
Марго Робби сыграет ведущую роль в остросюжетном триллере «Страна грёз»...
«Судья Дредд» отправляется на телевидение
Не дождутся фанаты «Судьи Дредда 3D» с Карлом Урбаном в главной роли сиквела, хотя со времени выхода фильма в 2012 году разговоры о продолжении не прекращались. Но...
Пол Макгиган возглавит съёмки сериала «Карнавальная улица»
Amazon Studios анонсировала начало производства фэнтезийного теле-сериала «Карнавальная улица», на который уже много лет кряду посматривали: Гильермо дель Торо...
Трейлеры, кадры, постеры:

Трансформеры 5: Последний рыцарь
Трансформеры 5: Последний рыцарь, Transformers: The Last Knight
Прокат в России: 22 июня 2017 года
постеров: +1
» Русский TV-ролик

10 мая, среда

Новости кино:
Ушёл из жизни культуролог Даниил Дондурей
В ночь на 10 мая на 69-м году жизни скончался российский кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей...
Кинокасса России: 4-9 мая, «Стражи Галактики 2» улетают
После самого мёртвого уикенда за полтора с лишним года до нас добралось очередное кинопрокатное лето...

Все обновления за неделю
Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Меч короля Артура: Не поедем в Камелот

В таком подходе к первоисточнику есть несомненная свежесть, но поводы Гаю Ритчи порезвиться и вспомнить творческую молодость в конечном счёте никак не связаны с историей в целом

Миллиарды: Сезон 2: Соком траванулись
Финал сезона из всего этого супа получился вполне отменный — бодрый, острый, яркий и во многом неожиданный

Основатель: Награда за смелость
Майкл Китон в роли случайного человека, который построил империю «Макдональдс», и актёра, заслужившего «Оскар»

Галерея: Чужой: Завет
18 мая в мировой прокат выходит продолжение серии фильмов Ридли Скотта из вселенной ксеноморфов, получившее название «Чужой: Завет»

Стражи Галактики 2: Звёздный папа
Есть точный баланс между крошечной драмой и обильным юмористическим экшном, что и требуется от хорошего летнего блокбастера

Прочь: Чёрная комедия
В фильме куча белых людей издевается над чёрными парнем, но для автора это не повод делать свои «12 лет рабства», а почва для троллинга

Затерянный город Z: Чем дальше в лес
Режиссёр прямо признаёт, что реальный Фосетт был человеком куда более противоречивым, чем получившийся экранный

Перестрелка: Бэнг-Бэнг
Вместо простого развлекательного кино получается местами довольно трудное мультижанровое киноманское представление

Форсаж 8: Судьба Фуриосы
А, что, кого-то там убили, чуть не запустили ядрён батон, а я вообще всех предал? Главное же 7емья, 8осемья и грядущие 9евятья и 10есятья!
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры
ролики
кадры, постеры
блоги, бокс-офис
новости
упрощённые сценарии
афиша
другое
результаты
Что вам интересно на Кинокадре:
рецензии, обзоры 71%
ролики 9.2%
кадры, постеры 3.5%
блоги, бокс-офис 2.1%
новости 4%
упрощённые сценарии 3.9%
афиша 3.1%
другое 3%



Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Стражи Галактики 2», рецензия . «Меч короля Артура», рецензия . «Чужой: Завет», кадры . «Перестрелка», рецензия . Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв . «Основатель», отзыв . «Форсаж 8», отзыв . «Затерянный город Z», рецензия . «Пустота», отзыв . Сериал «Милларды», 2 сезон, отзыв . «Время первых», рецензия . «Объезд», отзыв . «Прочь», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Меч короля Артура", "Стражи Галактики 2", "Прочь", "Большой", "Доспехи бога: В поисках сокровищ", "Рок дог", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", "Кухня: Последняя битва"
Новинки кино 2017: "Чужой: Завет", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Спасатели Малибу", "Чудо-женщина", "Мумия", "Тачки 3", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   