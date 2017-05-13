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Меч короля Артура: Не поедем в Камелот

Никита КОМАРОВ , 13 мая 2017

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«Меч короля Артура» был обречён задолго до появления на экранах. С первого же дня он стал частью легенды о том, как в 21 веке нашей эры в странном месте под названием Голливуд кто-нибудь порой додумывается объявить миру о создании, например, сразу шестисерийного нового мегапрожекта — после чего, предположительно, с каждым месяцем всё больше сожалеет о сказанном, покуда, как в данном случае, съёмки первого же фильма перетекают в пересъёмки, увеличивающие заявленный бюджет почти вдвое, а дата выхода не может перестать скакать по календарю. Знание закадровых проблем усиливает впечатление от результата как от подобия монтипайтоновского рыцаря, который рвётся в драку, пока ему рубят одну конечность за другой, — но только усиливает, потому что так он выглядит и вне контекста.

Проблема здесь крылась уже в столкновении материала и режиссёра. Артуриана, столь богатая на драму, масштаб и конфликты, всегда была более сложным, чем может показаться, материалом для серьёзной экранизации — в идеале таковая требует поиска некой золотой середины между грандиозным мифотворчеством «Властелина Колец» и приземлённостью и сложностью «Песни льда и пламени». Показательно, что даже главная на сегодня прямолинейная киноверсия, «Экскалибур» Джона Бурмана, хорошо сохранилась преимущественно в плане грязи и крови, в целом же её попытка вместить в себя буквально всю историю жизни Артура приводит к шизофреническому, порой и вовсе ненамеренно пародийному тону.

Другое дело, что если Бурман с одинаковым энтузиазмом хватался за самые разные элементы, то Гай Ритчи ничего не вкладывает в фэнтези, которое у него с самого пролога выглядит как разогретый в микроволновке Питер Джексон уровня этак второго «Хоббита». Здесь он в большей степени, чем во всех своих предыдущих голливудских постановках, хочет вернуться на родную землю, и его главная идея, забирающая всю его энергию — в том, чтобы переосмыслить Артура как благородного гопника, который бегает с пацанами по переулкам, бьёт морды не нашим и без очереди идёт хвататься за искомый меч. Лучшая сцена — про «рассказать историю» — приходит рано, и со своим сочетанием хлёстких реплик и монтажа она с таким же успехом могла бы быть отрывком из «Большого куша».

В таком подходе к первоисточнику есть несомненная свежесть, но эти и другие поводы режиссёру порезвиться и вспомнить творческую молодость в конечном счёте никак не связаны ни с историей в целом, ни с гигантскими змеями, олифантами и непроницаемым тёмно-серым пеплом, заполняющим поле зрения в предполагаемые эпические моменты. Резкий контраст создаёт ощущение, что Ритчи пытается снимать интересное ему кино в рамках неинтересного, — предельно бессмысленное занятие. Довольно быстро сами его небанальные приёмы оборачиваются против него — например, увлечение флэшфорвардами, лишающее сцены всякого напряжения ещё до того, как оно получает шанс появиться. В контрасте с этим, один ключевой флэшбэк ради создания на пустом месте интриги нелепо растягивается, предлагая зрителю все два часа гадать, что же сделал папа на причале.

Сценарий, оставив позади бодрые первые полчаса, чередует роуд-муви, приключения с коварными планами и то самое фэнтези; простора, казалось бы, полно — особенно с учётом того, что сразу три ключевых персонажа в кадре так и не появляются, ожидая сиквела, которого не будет, — но в процессе все без исключения герои остаются полупрозрачными, а актёры — дрейфующими.

И если Ханнэм здесь на удивление харизматичен — хоть и не настолько, чтобы тащить фильм на себе, — то Хонсу и Гиллен ограничиваются самым дежурным обаянием, а Джуд Ло, теоретически получивший самую сочную роль, однообразно скалится и подкрадывается с кинжалом к женским персонажам, которым не повезло оказаться рядом с ним, прежде чем превратиться в финале в компьютерное исчадие, похожее на Саурона, Балрога и пещерного тролля одновременно, потому что пошли вы все. Пыль рассеивается, и перед уходом на титры авторы не забывают пошутить за образовавшийся в кадре круглый стол — не зная, что сами в этот момент выглядят смешнее.

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