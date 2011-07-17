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Стражи Галактики 2

Стражи Галактики 2 Стражи Галактики 2: фото добавлено 27 апреля 2017
         
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Стражи Галактики 2
На фото: Крис Пратт
         
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4 мая 2017 года на мировые и отечественные экраны выходит продолжение приключений команды космических наёмников — «Стражи Галактики 2», в которой Звёздный Лорд наконец узнает, кто его отец. В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Курт Рассел, Сильвестр Сталлоне. Режиссёром выступил Джеймс Ганн. Предлагаем вашему вниманию галерею кадров из фильма, не забудьте также про коллекцию роликов.

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