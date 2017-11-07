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Тор 3: Рагнарёк: Сжигая мосты

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 7 ноября 2017

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В «Марвел» снова всех немного обманули. Каждый раз их новый фильм позиционируется как «теперь всё будет совсем по-другому», и несмотря на опыт всех предыдущих разводок, через раз им удаётся нас убедить. Новый «Тор» тоже такое предвещал, что подтверждали и первые отзывы (хотя им никогда не стоит верить, и вот свежий пример). Типа, «Рагнарёк» — полный перезапуск марвеловской киновселенной. Перепрограммирование на абсолютную комедию. Хотя как не поверить, когда режиссёром взяли Тайку Вайтити, новозеландского комедийного гения. До этого он сделал две короткометражки с тем же Тором, и они были потрясающе смешные. Очень свежие на фоне полнометражных фильмов.

И да, Тайка не потерялся в прочно отформатированных марвеловских рамках… но сами рамки никуда не делись. Они не дали трещину и даже не стали шире.

Это никакой не перезапуск. Не новое видение сериала. Это всего лишь весёлые похороны локального масштаба. Третий фильм про Тора не прощается с Хемсвортом, но прощается с Асгардом и всем остальным, что раньше шло с Тором в нагрузку. Под дважды прокрученный Immigrant Song и всякие приколы, «Марвел» бесцеремонно и резко рубит сюжетные арки, шедшие через весь сериал. Раз-два — и поехали дальше. Персонажей убирают с доски без лишних слов и как можно быстрее.

А заодно все предвещают Рагнарёк, который суть Конец света — только называется экзотично. Забытая сестра Хела, классический злодей, желающий всех поработить, быстро нагибает Асгард и остаётся сидеть там на троне, ожидая конца фильма — ради красочной битвы и предсказуемого конца. При этом Бланшетт сильно повезло, что с ней работал Тайку. У неё хорошие реплики, она обаятельная и прикольная, несмотря на всю свою вторичность и прозрачность.

Хела — этакий Саурон. Она сидит в своей башне и ждёт, пока славное братство кольца с горем пополам до неё доберётся. То есть, пока выброшенный на помойку и превращённый в гладиатора Тор не соберёт внезапную команду Отомстителей. А это: один Халк, случайно и неубедительно попавший на край галактики, одна валькирия, последняя из рода, что тоже случайно и неубедительно пролетала рядом, и один Локи, с которым непонятно что делать аж со времён первых «Мстителей», но без которого никак. Правда, весь искромётный и смешной трип тоже закругляется быстро, не успевая серьёзно сосредоточиться ни на гладиаторских боях, потому что бой всего один, ни на фигуре Голдблюма, который прекрасен, но тоже будто на периферии, ни на бадди-муви.

Вайтити отрывается на деталях. Например, на приличном для «Марвела» списке актёрских камео, и не таких распиаренных, как появление Слая во вторых «Стражах», а в классическом смысле пробегавших мимо друзей режиссёра. А ещё в новом «Торе» не меньше остроумных неловких моментов, чем в «Реальных упырях». В этом плане фильму нет равных в марвеловском сериале. Тайка хватается за любую возможность пошутить, и делает это легче, изящнее и милее кого угодно — даже Ганна. У него своё чувство прекрасного: он с радостью издевается над героями. Вечно подкалывает их.

Но называть фильм полной комедией — это сильно привирать. «Тор» лишён лавстори и все драматические потрясения (а их тут прилично) смягчает аккуратными шутками, но он держит такой же баланс смешного и грустного, как «Стражи галактики». Он идёт два весёлых и скоротечных часа, но эмоционально сложнее, чем кажется — и это потом понимаешь. Это было эффектное прощание. Киношный Асгард был картонный, неуклюжий и скучный, и прозревший «Марвел» помахал ему ручкой. Ещё бы целиком сериал так мило завернуть — и вышло бы совсем прекрасно.

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