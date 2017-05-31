  Поиск на Кинокадре     
Рецензии Сериалы Фестивали Саундтрек Пропущенное УС История
Обновления Новинки кино 2017 Афиша Блог Новости Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы WIKI  
Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Лучшие сериалы

20 главных сериалов лета: «Игра престолов», «Проповедник», «Каслвания», «Защитники»

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 31 мая 2017
Статьи » Анонс Сериалы

Игра престолов

Сериальное лето будет именно таким, каким нужно после невероятно насыщенной весны — спокойным, почти пустым и очень нишевым. Появится время досмотреть те многочисленные яркие весенние шоу, на которые наверняка не хватило времени. Плюс, будут майские сериалы, растянутые на всё лето — например, новый «Твин Пикс». А сами межсезонные премьеры — это, в основном, необязательные вещи и всего один стопроцентный блокбастер. Мы как обычно выбрали из программной сетки самое интересное.

Читайте в материале:
«Я умираю здесь»
«Кровавый драйв»
«Мгла»
«Блеск»
«Проповедник»
«Цыганка»
«Каслвания»
«Друзья по колледжу»
«Игра престолов»
«Озарк»
«Полночь, Техас»
«Мистер Мерседес»
«Достать коротышку»
«Защитники»
«Эпизоды»
«Несвязный»
«Тик»
«Последний магнат»
«Утиные истории»
«Комната 104»



«Я умираю здесь» (“I’m Dying Up Here”)
Премьера: 4 июня
Сезон: 1-й

Драма про закулисную жизнь стендап-сцены в Лос-Анджелесе 70-х годов. Мелисса Лео в роли управляющей шоу. Интересно, что исполнительным продюсером и одним из сценаристов числится Джим Кэрри.



«Кровавый драйв» (Blood Drive”)
Премьера: 14 июня
Сезон: 1-й

Смелая попытка перенести грайндхаус на многосерийный формат. Вампиры, кровища, тупые циничные шутки, безумный сюжет, полная трэшанина постановки и, конечно, сексапильная девушка в главной роли и её машина, которая жрёт людей.



«Мгла» («Туман», “Mist”)
Премьера: 22 июня
Сезон: 1-й

Новая экранизация известного романа Стивена Кинга про город, на который лёг таинственный туман, а жители, пытаясь объяснить его, стали терять человеческое лицо, вещать про Судный день и так далее. Бюджет явно экономили, но ещё непонятно, насколько сильно это повредило сериалу и как он будет отличаться от полнометражного фильма Дарабонта.



«Блеск» (“Glow”)
Премьера: 23 июня
Сезон: 1-й

Netflix продолжает тратить деньги на неожиданные вещи. «Блеск» — слегка комедийная история начинающей актрисы, которая в поисках работы приходит в бизнес женского реслинга. Всё это с налётом ретро, потому что происходит в Лос-Анджелесе 80-х. В главной роли Элисон Бри.



(трейлер есть у нас)

«Проповедник» (“Preacher”)
Премьера: 25 июня
Сезон: 1-й

Ещё один грайндхаус, но подороже. Циничная и богохульная чёрная комедия, основанная на одноимённом комиксе. Второй сезон обещает быть ближе к оригиналу. Неидеальный священник, его бывшая девушка и добрый вампир отправляются в путешествие по провинциальной Америке, пытаясь найти сбежавшего из рая Бога.



(трейлер есть у нас)

«Цыганка» (“Gypsy”)
Премьера: 30 июня
Сезон: 1-й

Драма Netflix про психотерапевта, которая слишком сильно погружается в жизни своих пациентов — и это, само собой, превращает её жизнь в бардак. В главной роли — Наоми Уоттс.



«Каслвания» (“Castlevania”)
Премьера: 7 июля
Сезон: 1-й

Netflix взялся и за игры. Правда, пока в неигровой (эта честь достанется «Ведьмаку»), а в анимационной форме. «Каслвания» должна выйти в четырёх эпизодах по полчаса. Второй сезон уже в планах на следующий год. Важно, что продюсирует это дело Ади Шанкар, главный голливудский гик-продюсер, среди прочего возродивший «Судью Дредда», нашедший деньги на «Бомжа с дробовиком» и помогший сделать мрачную короткометражку по «Могучим рейнджерам», которая в разы лучше официального полнометражного ребута.

«Каслвания» рассказывает переосмысленную историю о Дракуле, а сам мультфильм будет основан на Castlevania III: Dracula's Curse. Её сюжет — о противостоянии Дракулы и охотника за головами Тревора Бельмонта.

Читайте далее:
«Друзья по колледжу»
«Игра престолов»
«Озарк»
«Полночь, Техас»
«Мистер Мерседес»
«Достать коротышку»
«Защитники»
«Эпизоды»
«Несвязный»
«Тик»
«Последний магнат»
«Утиные истории»
«Комната 104»

начало статьи » 2 3 читать дальше »

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2017/05/31/serials.shtml
Написать отзыв | Лучшие отзывы | Все рецензии
Поиск по Кинокадру:   

Новинки кино:
Трансформеры 5: Последний рыцарьМумияВалериан и Город Тысячи ПланетСпасатели МалибуЧудо-женщинаГадкий я 3Человек-паук: Возвращение домойПланета обезьян: Война

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей.

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Рецензии в рубрике "СЕРИАЛЫ"

25 главных сериалов весны: «Твин Пикс», «Побег», «Фарго», «Восьмое чувство»
Во-первых, девочкового кино больше, чем обычно, включая одну совсем радикальную феминистическую антиутопию. Во-вторых, сразу несколько важных камбэков, в возможность которых уже давно все перестали верить

Мир Дикого запада:
Воспитание людей
Нолан-младший играет со слоями дилемм и метафор, как в конструктор, в процессе выкладывая собственное «Мементо». Сериал не только задаёт традиционные для киберпанка вопросы, но и вполне мудро, с наглядными примерами отвечает на них

Сериалы: 16 главных премьер зимы 2017
Это зимнее межсезонье обещает быть самым скучным за много-много лет. Пока стоит приготовится к тому, что достойных внимания оригинальных сериалов будет чрезвычайно мало. Основные премьеры будут за старыми шоу
Также на Кинокадре :

Новинки июня: «Мумия», «Трансформеры», «Гадкий я 3»
В июне, кроме традиционного кассового лидера, будет раздолье для второстепенных релизов и всяческого детского ноунэйма, кроме того, первая из пяти календарных недель обещает прокатную конкуренцию среди громких релизов

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки:
Ещё одно пиратское проклятие
Весь этот балаган смотрится неожиданно бодро даже с учётом традиционно бардачного и понадёрганного отовсюду сюжета и не производит того тягостного впечатления, которым веет последнее время от всего творчества мышиной империи

«Чужой: Завет»:
Что-то пошло не так
Триллер, где не страшно, а смешно, фантастика, где нет ни фантастики, ни смысла, ни дизайна. Зверюшки, которых так много и они такие разные, но следить за ними совершенно не интересно

Меч короля Артура:
Не поедем в Камелот
В таком подходе к первоисточнику есть несомненная свежесть, но поводы Гаю Ритчи порезвиться и вспомнить творческую молодость в конечном счёте никак не связаны с историей в целом

Стражи Галактики 2:
Звёздный папа
Шутки шутятся непрерывным потоком, команда тасуется самым странным образом, пастораль быстро оказывается спойлером, а космические сражения по своей хронологии скоро обгонят «Звёздные войны»

Новинки мая: «Стражи галактики 2», «Меч короля Артура», «Чужой: Завет» и «Пираты Карибского моря 5»
С некоторых пор в российском прокате май заделался таким суперлетним месяцем, когда не просто один блокбастер в неделю как по часам, а ещё и помимо этого вокруг совсем никого
все фильмы: рецензии и трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 май июнь июль август
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Афиша

Показать расписание фильма:


Рецензии и обзоры

Новинки июня: «Мумия», «Трансформеры», «Гадкий я 3»

В июне, кроме традиционного кассового лидера, будет раздолье для второстепенных релизов и всяческого детского ноунэйма, кроме того, первая из пяти календарных недель обещает прокатную конкуренцию среди громких релизов

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки: Ещё одно пиратское проклятие
Весь этот балаган смотрится неожиданно бодро даже с учётом традиционно бардачного и понадёрганного отовсюду сюжета

Чужой: Завет: Здесь веры нет
Ридли Скотту не интересен Чужой. А что ему интересно — то, по его мнению, не интересно зрителю. Поэтому он его ненавидит

Арчер: 8 сезон. Нуар
Стопроцентное попадание в жанр — музыка, картинка, тематические шуточки, неполиткорректность, федоры и плащи

Твин Пикс: Купер против Купера
Линч по-прежнему великий режиссёр, который из банальной сцены делает триллер, а из триллера — комедию. Отличный кофе, и чертовски горячий!

Монстры юга: Поездка в жанр
Все здешние истории разительно отличаются одна от другой, оставаясь при этом частями целого

Восьмое чувство: Сезон 2: Освободите Вилли
Никто толком ничего не делает, и только все страдают или радуются по очереди. Сезон прошёл весь в милых обнимашках ради пары экшн-сцен в самом финале

Меч короля Артура: Не поедем в Камелот
Поводы Гаю Ритчи порезвиться и вспомнить творческую молодость в конечном счёте никак не связаны с историей в целом

Стражи Галактики 2: Звёздный папа
Есть точный баланс между крошечной драмой и обильным юмористическим экшном, что и требуется от хорошего летнего блокбастера
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 


Кино: мнение народа

Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре
На DVD или Blu-Ray
По телевизору
Через спутник в HD
С торрентов
В социальных сетях
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV
результаты
Как вы предпочитаете смотреть кино?
В кинотеатре 40%
На DVD или Blu-Ray 9%
По телевизору 4.7%
Через спутник в HD 2.2%
С торрентов 32%
В социальных сетях 3.9%
В интернет-кинотеатрах и через SmartTV 8.3%



Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Каннский кинофестиваль, ежедневный фоторепортаж . Новый «Твин Пикс», отзыв . «Пираты Карибского моря 5», рецензия . «Чужой: Завет», рецензия . «Меч короля Артура», рецензия . «Стражи Галактики 2», рецензия . «Голос из камня», отзыв . «Мелкие преступления», отзыв . Сериал «Арчер», 8 сезон, отзыв . «Монстры юга», отзыв . «Восьмое чувство», 2 сезон, отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Чудо-женщина", "Спасатели Малибу", "Одарённая", "Пираты Карибского моря 5", "Чужой: Завет", "Меч короля Артура", "Подводная эра", "Нелюбовь"
Новинки кино 2017: "Мумия", "Тачки 3", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой", "Планета обезьян: Война", "Дюнкерк", "Взрывная блондинка", "Тёмная башня"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   