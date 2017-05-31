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20 главных сериалов лета: «Игра престолов», «Проповедник», «Каслвания», «Защитники»
Сериальное лето будет именно таким, каким нужно после невероятно насыщенной весны — спокойным, почти пустым и очень нишевым. Появится время досмотреть те многочисленные яркие весенние шоу, на которые наверняка не хватило времени. Плюс, будут майские сериалы, растянутые на всё лето — например, новый «Твин Пикс». А сами межсезонные премьеры — это, в основном, необязательные вещи и всего один стопроцентный блокбастер. Мы как обычно выбрали из программной сетки самое интересное.
Читайте в материале:
«Я умираю здесь» (“I’m Dying Up Here”)
Драма про закулисную жизнь стендап-сцены в Лос-Анджелесе 70-х годов. Мелисса Лео в роли управляющей шоу. Интересно, что исполнительным продюсером и одним из сценаристов числится Джим Кэрри.
«Кровавый драйв» (Blood Drive”)
Смелая попытка перенести грайндхаус на многосерийный формат. Вампиры, кровища, тупые циничные шутки, безумный сюжет, полная трэшанина постановки и, конечно, сексапильная девушка в главной роли и её машина, которая жрёт людей.
«Мгла» («Туман», “Mist”)
Новая экранизация известного романа Стивена Кинга про город, на который лёг таинственный туман, а жители, пытаясь объяснить его, стали терять человеческое лицо, вещать про Судный день и так далее. Бюджет явно экономили, но ещё непонятно, насколько сильно это повредило сериалу и как он будет отличаться от полнометражного фильма Дарабонта.
«Блеск» (“Glow”)
Netflix продолжает тратить деньги на неожиданные вещи. «Блеск» — слегка комедийная история начинающей актрисы, которая в поисках работы приходит в бизнес женского реслинга. Всё это с налётом ретро, потому что происходит в Лос-Анджелесе 80-х. В главной роли Элисон Бри.
(трейлер есть у нас)
«Проповедник» (“Preacher”)
Ещё один грайндхаус, но подороже. Циничная и богохульная чёрная комедия, основанная на одноимённом комиксе. Второй сезон обещает быть ближе к оригиналу. Неидеальный священник, его бывшая девушка и добрый вампир отправляются в путешествие по провинциальной Америке, пытаясь найти сбежавшего из рая Бога.
(трейлер есть у нас)
«Цыганка» (“Gypsy”)
Драма Netflix про психотерапевта, которая слишком сильно погружается в жизни своих пациентов — и это, само собой, превращает её жизнь в бардак. В главной роли — Наоми Уоттс.
«Каслвания» (“Castlevania”)
Netflix взялся и за игры. Правда, пока в неигровой (эта честь достанется «Ведьмаку»), а в анимационной форме. «Каслвания» должна выйти в четырёх эпизодах по полчаса. Второй сезон уже в планах на следующий год. Важно, что продюсирует это дело Ади Шанкар, главный голливудский гик-продюсер, среди прочего возродивший «Судью Дредда», нашедший деньги на «Бомжа с дробовиком» и помогший сделать мрачную короткометражку по «Могучим рейнджерам», которая в разы лучше официального полнометражного ребута.
«Каслвания» рассказывает переосмысленную историю о Дракуле, а сам мультфильм будет основан на Castlevania III: Dracula's Curse. Её сюжет — о противостоянии Дракулы и охотника за головами Тревора Бельмонта.
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25 главных сериалов весны: «Твин Пикс», «Побег», «Фарго», «Восьмое чувство»
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