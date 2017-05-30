Новинки июня 2017: «Чудо-женщина», «Мумия», «Трансформеры», «Гадкий я 3»

Роман КОРНЕЕВ , 30 мая 2017

Лето в этом году наступить явно поспешило — из четырёх главных ультраширокопрокатников мая заметную кассу показали только двое (а за океаном такой фильм был и вовсе один), в то время как альтернативы им практически не было, из чего выводов никаких не последовало, но поскольку каникулы, то в предстоящем июне, кроме традиционного кассового лидера, будет раздолье для второстепенных релизов, а также всяческого детского ноунэйма, кроме того, из пяти календарных недель по крайней мере одна — первая — обещает прокатную конкуренцию среди громких релизов, так что антирекорды середины мая и апреля вроде бы нам больше не грозят. Впрочем, обо всём по порядку.

Повышенная конкуренция среди стартующих 1 июня объясняется просто — сюда была срочно перебазирована полнометражная версия «Спасателей Малибу» с Дуэйном Джонсоном в качестве заменителя Памелы Андерсон. Прокатчик в лице «Парамаунта» в последний момент сообразил, что «Пираты Карибского моря 5» идут на абсолютный рекорд в миллиард стартовых рублей и не решился подставлять свой фильм под этот каток, так что пляжная вечеринка срочно переехала на неделю, где немедленно угодила под трамвай кинокомикса.

Это, конечно, не «Марвел», а DC, но всё равно — на фоне «Чудо-женщины» в исполнении Гал Гадот асексуальные поскакушки на жарком песочке явно оказываются в проигрышном положении. Что же касается самого кинокомикса, то тут вселенная «Лиги справедливости» по лекалам всё того же «Марвела» пытается выбраться из той ямы, куда её завёл Снайдер. И трейлеры пока у фильме весьма бодрые, а вот чего в фильме будет больше — феминизма или трико, выяснится только по итогам просмотра.

Если этой драки в прокате было мало, то вот вам ещё новинки — в виде исключения российское кино решило попробовать себя в летнем прокате (обычно оно на это не решается). На этот раз речь об артхаусе — каннском лауреате режиссёра Звягинцева «Нелюбовь».

А закрывает список премьер первой недели лета заокеанская инди-драма «Одарённая» с Крисом Эвансом.

8 июня настаёт время ещё одного ожидаемого летнего блокбастера — Том Круз в главной роли первой очереди «тёмной вселенной», которую задумал «Юнивёрсал». Для начала решили римейкнуть «Мумию», срочно стилизованную под типичный комикс, далее, как говорится, везде, по невесту Франкенштейна включительно. Но пусть сначала хотя бы одно кино выстрелит, а то высасывать франчайзы из пальца нынче все горазды, как правило — с довольно печальным результатом.

Альтернативой лидеру на этот раз предложено стать комедийному боевику с Брюсом Уиллисом «Его собачье дело». Про собачку.

Кроме того, в прокате нашлось место классической экранизации режиссёра Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского». Почему Каренина стала чьей-то там историей — загадка.

15 июня жёлтая майка лидера логично переходит дежурному пиксаровскому сиквелу «Тачки 3». Вроде бы все эти «Самолёты» и прочие скороварки уже успели окончательно угробить франчайз, но нет, «Дисней» всё мучает кисоньку. На этот раз речь пойдёт о том, что Молния Маккуин безнадёжно устарел по сравнению с высокотехнологическим конкурентом.

Тем же, кто в эти игры не играет, смотреть на неделе нечего, разве что вот вам позор Скарлетт Йоханссон в девочковой комедии «Очень плохие девчонки» и девочковая же фантастика про прерванный полёт «Орбита 9».

Ну и наконец, в финале месяца идут две премьеры вообще безо всяких альтернатив, да и какие тут могут быть альтернативы: 22 июня стартуют очередные «Трансформеры» Майкла Бэя с подзаголовком «Последний рыцарь», чьи трейлеры пока вполне себе внушают надежду, а 29 июня завершает июнь «Гадкий я 3», в котором Грю знакомится с собственным братом-близнецом, нарисованным под Трампа.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до июля, обо всех возможных изменениях и уточнениях графика проката следите на странице новинок кино 2017 года.



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