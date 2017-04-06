18 мая в мировой прокат выходит продолжение серии фильмов Ридли Скотта из вселенной ксеноморфов, получившее название «Чужой: Завет». Экипаж корабля «Завет» на чужой планете сталкивается с выжившим после событий «Прометея» синтетом Дэвидом в исполнении Майкла Фассбендера. Новый фильм обещает после волны возмущения фанатов вернуть нас к оригинальной стилистике фильма «Чужой», а в кадре снова будет противостояние людей с фейсхаггерами и их королевой. Представляем вашему вниманию кадры из фильма, не забудьте также о коллекции роликов.