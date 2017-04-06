  Поиск на Кинокадре     
«Стражи Галактики 2», рецензия . «Форсаж 8», отзыв . «Чужой: Завет», кадры . «Перестрелка», рецензия . Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв . Сериал «Девчонки», финал, отзыв . «Пустота», отзыв . «Затерянный город Z», рецензия . «Наваждение», рецензия . «Уйти красиво», рецензия . «Время первых», рецензия . «Объезд», отзыв . «Прочь», отзыв .
Новинки кино 2017 Афиша Отзывы Киноблог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Лучшие фильмы Кинозвёзды Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Чужой: Завет

Чужой: Завет Чужой: Завет: фото добавлено 7 мая 2017
         
1 2 3 4 5 6 ... 53
следующая »
Чужой: Завет
         
1 2 3 4 5 6 ... 53
следующая »

18 мая в мировой прокат выходит продолжение серии фильмов Ридли Скотта из вселенной ксеноморфов, получившее название «Чужой: Завет». Экипаж корабля «Завет» на чужой планете сталкивается с выжившим после событий «Прометея» синтетом Дэвидом в исполнении Майкла Фассбендера. Новый фильм обещает после волны возмущения фанатов вернуть нас к оригинальной стилистике фильма «Чужой», а в кадре снова будет противостояние людей с фейсхаггерами и их королевой. Представляем вашему вниманию кадры из фильма, не забудьте также о коллекции роликов.

Запостить в ЖЖ Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Мой Мир Добавить на Facebook
Превью фотогалереи целиком
Ссылки по теме:
Нуми Рапас и Майкл Фассбендер в фантастическом триллере Ридли Скотта «Прометей», кадры (71 фото)
Упрощённый сценарий » Жокей без головы Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Время титанов Роман КОРНЕЕВ
Киноблог » «Чужой: Ковенант» и «Аватар»
Киноблог » «Чужой: Ковенант», «Форсаж», «Тёмная башня», римейк «Помни» и Дженнифер Анистон
Киноблог » «Прометей» «Джек Райан», Дэвид Боуи, Шейн Кэррат и Мэйси Уильямс

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.

Другие фотогалереи
Крис Пратт и Зои Салдана в кинокомиксе «Стражи Галактики 2», кадры (106 фото)
Хью Джекман в кинокомиксе Джеймса Мангольда «Логан: Росомаха», кадры (63 фото)
Оскар 2017, красная дорожка, вручение наград (265 фото)
Оскар 2017, подготовка к оскаровской церемонии, фоторепортаж (159 фото)
67-й Берлинале, красная дорожка, фестивальные будни, награждение, фоторепортаж (113 фото)
Вин Дизель в экшне Ди Джея Карузо «Три икса: Мировое господство», кадры (57 фото)
«Стражи Галактики 2», рецензия . «Форсаж 8», отзыв . «Чужой: Завет», кадры . «Перестрелка», рецензия . Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв . Сериал «Девчонки», финал, отзыв . «Пустота», отзыв . «Затерянный город Z», рецензия . «Наваждение», рецензия . «Уйти красиво», рецензия . «Время первых», рецензия . «Объезд», отзыв . «Прочь», отзыв .
Свежие кадры
Чужой: Завет кадров: 53 (+42)
Трансформеры 5: Последний рыцарь кадров: 7
Уэйкфилд новый кадров: 4
Бегущий по лезвию 2049 кадров: 10 (+2)
Меч короля Артура кадров: 37 (+26)
Твин Пикс кадров: 9
Восьмое чувство кадров: 10
Матильда кадров: 21 (+18)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки кадров: 30
Тёмная башня новый кадров: 15
Стражи Галактики 2 кадров: 106 (+70)
Карточный домик кадров: 33
Чудо-женщина кадров: 16
Взрывная блондинка кадров: 4
Окджа кадров: 3

Рецензии и обзоры

Стражи галактики 2: Звёздный папа

Шутки шутятся непрерывным потоком, команда тасуется самым странным образом, пастораль быстро оказывается спойлером, а космические сражения по своей хронологии скоро обгонят «Звёздные войны»

Галерея: Чужой: Завет
18 мая в мировой прокат выходит продолжение серии фильмов Ридли Скотта из вселенной ксеноморфов, получившее название «Чужой: Завет»

Прочь: Чёрная комедия
В фильме куча белых людей издевается над чёрными парнем, но для автора это не повод делать свои «12 лет рабства», а почва для троллинга

Новинки мая: «Стражи галактики 2», «Меч короля Артура», «Чужой: Завет» и «Пираты Карибского моря 5»
С некоторых пор в российском прокате май заделался таким суперлетним месяцем, когда один блокбастер в неделю

Затерянный город Z: Чем дальше в лес
Режиссёр прямо признаёт, что реальный Фосетт был человеком куда более противоречивым, чем получившийся экранный
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Стражи Галактики 2», рецензия . «Форсаж 8», отзыв . «Чужой: Завет», кадры . «Перестрелка», рецензия . Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв . Сериал «Девчонки», финал, отзыв . «Пустота», отзыв . «Затерянный город Z», рецензия . «Наваждение», рецензия . «Уйти красиво», рецензия . «Время первых», рецензия . «Объезд», отзыв . «Прочь», отзыв .
 


Рейтинг@Mail.ru HotLog
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Стражи Галактики 2", "Прочь", "Рок дог", "Форсаж 8", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", "Кухня: Последняя битва", "Время первых", "Секретный агент"
Новинки кино 2017: "Меч короля Артура", "Чужой: Завет", "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Спасатели Малибу", "Чудо-женщина", "Мумия", "Тачки 3", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Гадкий я 3"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   