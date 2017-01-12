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Гильдия продюсеров США объявила номинантов
10 января Американская гильдия продюсеров объявила номинантов на свою ежегодную награду. Среди полнометражных фильмов на награду претендуют: «Прибытие», «Дэдпул», «Ограды», «По соображениям совести», «Любой ценой», «Скрытые фигуры», «Ла-Ла Ленд», «Лев», «Манчестер у моря» и «Лунный свет».
В анимационной категории выдвинуты: «В поисках Дори», «Кубо. Легенда о самурае», «Моана», «Тайная жизнь домашних животных» и «Зверополис».
Ранее также были объявлены номинанты на награду Гильдии продюсеров в области телевизионного искусства. В категории драматических сериалов представлены «Игра престолов», «Карточный домик», «Лучше звоните Солу», «Очень странные дела» и «Мир Дикого запада».
Среди комедийных сериалов выдвинуты: «Атланта», «Черноватый», «Американская семейка», «Кремниевая долина», «Вице-президент».
В категории телефильмов и мини-сеалов представлены: «Чёрное зеркало», «Ночной администратор», «Однажды ночью», «Американская история ужасов» и специальный эпизод «Шерлока» — «Безобразная невеста».
Обладатели наград будут объявлены 28 января.
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