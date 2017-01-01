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Даарио Нахарис из «Игры престолов» признан самым красивым мужчиной года

Новости » Разное, 01 января 2017, 10:58:01
Михиль Хейсман

Развлекательный портал TC Candler, принадлежащий знаменитому британскому кинокритику Т.С. Кэндлеру, ежегодно выпускает рейтинг «Сто самых красивых лиц года», составленный на основе отзывов критиков.

В 2016 году самым красивым мужчиной назван голландский актёр Михиль Хейсман, известный зрителям по роли Даарио Нахариса в сериале «Игра престолов». На втором месте — южнокорейский певец и танцор Тхэян. А на третьей строчке — шведский актёр Александр Скарсгаард.

Среди женщин первое место заняла 26-летняя британская модель Джордан Данн, за ней следует американская актриса Лайза Соберано, замыкает тройку южнокорейская певица и модель Нана.


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/01/3675.shtml
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