Даарио Нахарис из «Игры престолов» признан самым красивым мужчиной года

Развлекательный портал TC Candler, принадлежащий знаменитому британскому кинокритику Т.С. Кэндлеру, ежегодно выпускает рейтинг «Сто самых красивых лиц года», составленный на основе отзывов критиков.

В 2016 году самым красивым мужчиной назван голландский актёр Михиль Хейсман, известный зрителям по роли Даарио Нахариса в сериале «Игра престолов». На втором месте — южнокорейский певец и танцор Тхэян. А на третьей строчке — шведский актёр Александр Скарсгаард.

Среди женщин первое место заняла 26-летняя британская модель Джордан Данн, за ней следует американская актриса Лайза Соберано, замыкает тройку южнокорейская певица и модель Нана.

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/01/3675.shtml

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