«Ла-Ла Ленд» получил 11 номинаций на премию BAFTA

Британская академия кино- и телевизионных искусств (BAFTA) 10 января объявила номинантов своей ежегодной премии. Наибольшее число номинаций — одинадцать — собрал мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд», накануне получивший семь «Золотых глобусов».

Среди категорий, в которых «Ла-Ла Ленд» претендует на премию Британской киноакадемии: лучший фильм, лучший актёр (Райан Гослинг), лучшая актриса (Эмма Стоун), лучший режиссёр, лучший оригинальный сценарий, операторская работа, оригинальный саундтрек, звук, монтаж, декорации, костюмы.

По девять номинаций получили «Прибытие» и «Под покровом ночи». «Прибытие» также будет бороться за главный приз с «Ла-Ла Лендом» и картинами «Я, Дэниел Блейк», «Лунный свет» и «Манчестер у моря».

В актёрских номинациях выдвинуты также Эндрю Гарфилд, Кейси Аффлек, Джейк Гилленхааль, Вигго Мортенсен, Эми Адамс, Эмили Блант, Мерил Стрип, Натали Портман.

Церемония вручения пройдет 12 февраля в Лондоне.

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/10/3680.shtml

Смотрите также:

Написать отзыв:

Имя E-mail Заголовок Сообщение:

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек. Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.

Ссылки по теме: