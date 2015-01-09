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«Ла-Ла Ленд» получил 11 номинаций на премию BAFTA

Новости » Номинации, 10 января 2017, 16:41:13
Ла-Ла Ленд

Британская академия кино- и телевизионных искусств (BAFTA) 10 января объявила номинантов своей ежегодной премии. Наибольшее число номинаций — одинадцать — собрал мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд», накануне получивший семь «Золотых глобусов».

Среди категорий, в которых «Ла-Ла Ленд» претендует на премию Британской киноакадемии: лучший фильм, лучший актёр (Райан Гослинг), лучшая актриса (Эмма Стоун), лучший режиссёр, лучший оригинальный сценарий, операторская работа, оригинальный саундтрек, звук, монтаж, декорации, костюмы.

По девять номинаций получили «Прибытие» и «Под покровом ночи». «Прибытие» также будет бороться за главный приз с «Ла-Ла Лендом» и картинами «Я, Дэниел Блейк», «Лунный свет» и «Манчестер у моря».

В актёрских номинациях выдвинуты также Эндрю Гарфилд, Кейси Аффлек, Джейк Гилленхааль, Вигго Мортенсен, Эми Адамс, Эмили Блант, Мерил Стрип, Натали Портман.

Церемония вручения пройдет 12 февраля в Лондоне.


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/10/3680.shtml
BAFTA Film Award Nominees 2017
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