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«Ла-Ла Ленд» получил 11 номинаций на премию BAFTA
Британская академия кино- и телевизионных искусств (BAFTA) 10 января объявила номинантов своей ежегодной премии. Наибольшее число номинаций — одинадцать — собрал мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд», накануне получивший семь «Золотых глобусов».
Среди категорий, в которых «Ла-Ла Ленд» претендует на премию Британской киноакадемии: лучший фильм, лучший актёр (Райан Гослинг), лучшая актриса (Эмма Стоун), лучший режиссёр, лучший оригинальный сценарий, операторская работа, оригинальный саундтрек, звук, монтаж, декорации, костюмы.
По девять номинаций получили «Прибытие» и «Под покровом ночи». «Прибытие» также будет бороться за главный приз с «Ла-Ла Лендом» и картинами «Я, Дэниел Блейк», «Лунный свет» и «Манчестер у моря».
В актёрских номинациях выдвинуты также Эндрю Гарфилд, Кейси Аффлек, Джейк Гилленхааль, Вигго Мортенсен, Эми Адамс, Эмили Блант, Мерил Стрип, Натали Портман.
Церемония вручения пройдет 12 февраля в Лондоне.
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