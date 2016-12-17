Райан Рейнольдс получил звезду на голливудской Аллее славы

Канадский актёр Райан Рейнольдс, известный по фильмам «Дэдпул» и «Зелёный фонарь», получил именную звезду на голливудской Аллее славы.

Рейнольдс появился на церемонии открытия звезды со своей супругой, актрисой Блейк Лайвли, и двумя детьми.

Райан Рейнольдс начинал карьеру на телевидении, первая известность в кино пришла к нему в 2000-х после роли в комедии «Король вечеринок». Среди других известных ролей Рейнольдса — «Блэйд 3: Троица», «Козырные тузы», «Погребённый заживо», «Предложение», «Прогулка по Миссисипи».

Напомним, в конце октября 2016 года именную звезду на Аллее славы получил британский актер Хью Лори.

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2016/12/17/3671.shtml

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