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Мюзикл «Ла-Ла Ленд» стал триумфатором «Золотого глобуса»

Новости » Номинации Золотой глобус, 09 января 2017, 10:34:13
Райан Гослинг и Эмма Стоун

Голливудская ассоциация иностранной прессы вручила в ночь с 8 на 9 января свои ежегодные награды «Золотой глобус». Лидером по числу наград стал мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд», победивший в семи номинациях. Мюзикл стал абсолютным рекордсменом в истории церемонии, обойдя фильмы «Пролетая над гнездом кукушки» и «Полуночный экспресс», собравшие по шесть наград.

«Ла-Ла Ленд» признан лучшей комедией или мюзиклом, Дэмиен Шазелл назван лучшим режиссёром и лучшим сценаристом, Райан Гослинг и Эмма Стоун получили награды за лучшие главные роли в комедии или мюзикле, кроме того, фильм получил награды за лучший саундтрек (композитор — Джастин Хёрвиц) и лучшую песню ("City of Stars").

Лучшим драматическим фильмом признана картина «Лунный свет» режиссёра Барри Дженкинса.

Лучшими исполнителями главных ролей в драматическом фильме названы Кейси АффлекМанчестер у моря») и Изабель Юппер, исполнительница главной роли в фильме Пола Верховена «Она», признанном также лучшим фильмом на иностранном языке.

За лучшие роли второго плана наградами отмечены Аарон Тейлор-Джонсон за роль в триллере «Под покровом ночи» и Виола ДэвисОграды»).

Мерил Стрип, номинированная в категории «лучшая женская роль в комедии или мюзикле» за роль в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс», не выиграла в своей номинации, но была удостоена почётной премии Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Лучшим анимационным фильмом признан «Зверополис».

Среди телевизионных проектов лучшим драматическим сериалом названа «Корона», лучшим музыкальным или комедийным сериалом — «Атланта», лучшим мини-сериалом или телефильмом признана «Американская история преступлений».

За лучшие роли в теледраме награждены Билли Боб ТорнтонГолиаф») и Клэр ФойКорона»), за роли в мюзикле или комедии — Дональд ГловерАтланта») и Трэйси Эллис РоссЧерноватый»). Лучшими ролями в мини-сериале или телефильме признаны работы Тома ХиддлстонаНочной администратор») и Сары ПолсонАмериканская история преступлений»). За телероли второго плана наградами отмечены Хью Лори и Оливия Колман, оба за работу в сериале «Ночной администратор».


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