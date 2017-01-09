|
Мюзикл «Ла-Ла Ленд» стал триумфатором «Золотого глобуса»
Новости » Номинации Золотой глобус, 09 января 2017, 10:34:13
Голливудская ассоциация иностранной прессы вручила в ночь с 8 на 9 января свои ежегодные награды «Золотой глобус». Лидером по числу наград стал мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд», победивший в семи номинациях. Мюзикл стал абсолютным рекордсменом в истории церемонии, обойдя фильмы «Пролетая над гнездом кукушки» и «Полуночный экспресс», собравшие по шесть наград.
«Ла-Ла Ленд» признан лучшей комедией или мюзиклом, Дэмиен Шазелл назван лучшим режиссёром и лучшим сценаристом, Райан Гослинг и Эмма Стоун получили награды за лучшие главные роли в комедии или мюзикле, кроме того, фильм получил награды за лучший саундтрек (композитор — Джастин Хёрвиц) и лучшую песню ("City of Stars").
Лучшим драматическим фильмом признана картина «Лунный свет» режиссёра Барри Дженкинса.
Лучшими исполнителями главных ролей в драматическом фильме названы Кейси Аффлек («Манчестер у моря») и Изабель Юппер, исполнительница главной роли в фильме Пола Верховена «Она», признанном также лучшим фильмом на иностранном языке.
За лучшие роли второго плана наградами отмечены Аарон Тейлор-Джонсон за роль в триллере «Под покровом ночи» и Виола Дэвис («Ограды»).
Мерил Стрип, номинированная в категории «лучшая женская роль в комедии или мюзикле» за роль в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс», не выиграла в своей номинации, но была удостоена почётной премии Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе.
Лучшим анимационным фильмом признан «Зверополис».
Среди телевизионных проектов лучшим драматическим сериалом названа «Корона», лучшим музыкальным или комедийным сериалом — «Атланта», лучшим мини-сериалом или телефильмом признана «Американская история преступлений».
За лучшие роли в теледраме награждены Билли Боб Торнтон («Голиаф») и Клэр Фой («Корона»), за роли в мюзикле или комедии — Дональд Гловер («Атланта») и Трэйси Эллис Росс («Черноватый»). Лучшими ролями в мини-сериале или телефильме признаны работы Тома Хиддлстона («Ночной администратор») и Сары Полсон («Американская история преступлений»). За телероли второго плана наградами отмечены Хью Лори и Оливия Колман, оба за работу в сериале «Ночной администратор».
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/09/3679.shtml
Смотрите также:
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ссылки по теме: Золотой глобус
Церемония вручения премии «Золотой глобус 2014», красная дорожка, победители, фоторепортаж (136 фото)
Новости » 12/12/2016 Объявлены номинации на «Золотой глобус»
Киноблог » 17/01/2014 5 лучших роликов недели: «Золотой Глобус 2014»
|
Братья Итан и Джоэл Коэны написали сценарий в жанре вестерна для телевизионной антологии под общим названием «Баллада Бастера Скраггса»...
Руперт Уайатт готовится к производству оригинального научно-фантастического триллера «Пленный штат»...
» Трейлер
Красавица и чудовище, Beauty and the Beast
Прокат в России: 16 марта 2017 года
На пятьдесят оттенков темнее, Fifty Shades Darker
Прокат в России: 9 февраля 2017 года
10 января, вторник
Британская академия кино- и телевизионных искусств 10 января объявила номинантов своей ежегодной премии...
После вялой второй половины декабря праздничные выходные прошли в отечественных мультиплексах неожиданно ударно — о рекордах «Викинга»...
|
|
|
|
|
«Викинг», рецензия «Кредо убийцы», рецензия 2017: главные новинки года «Шерлок», начало 4 сезона, отзыв 2016: Лучшее и худшее, итоги года «Изгой-Один. Звёздные Войны», рецензия «Американская милашка», отзыв «Пассажиры», отзыв 2016: бокс-офис России и мира, итоги «Дед Мороз. Битва магов», рецензия «Фрэнк и Лола», отзыв