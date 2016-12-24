Леониду Филатову исполнилось бы сегодня 70 лет

Сегодня исполнилось бы 70 лет выдающемуся актёру, режиссёру и писателю Леониду Филатову.

Леонид Филатов с детства сочинял стихи и мечтал быть кинорежиссёром, но поступил на актёрское отделение в Щукинское театральное училище. Так навсегда в искусстве у него закрепились три страсти: театр, кино и литература.

С 1969 года Филатов играл в Театре на Таганке под руководством Юрия Любимова. Потом был в «Содружестве актеров Таганки», которое возглавил Николай Губенко.

В кино Филатов дебютировал в 1970 году, но картина «Город первой любви» осталась незамеченной. Настоящей звездой актера сделал «Экипаж» Александра Митты.

Среди других значительных работ актёра в кино — «Успех» Константина Худякова, «Забытая мелодия для флейты» Эльдара Рязанова, картина «Сукины дети», снятая по пьесе Филатова, в которой он выступил как сценарист, режиссёр и актёр. Этот фильм был снят за 24 дня, несмотря на то, что во время съёмок его автор перенёс инсульт.

Филатов активно занимался литературной деятельностью, написал несколько пьес и повестей. Гениальная пьеса-моноспектакль «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» разошлась на цитаты и стала литературной классикой. За авторскую программу «Чтобы помнили…» о незаслуженно забытых актёрах, уже ушедших из жизни, которую Леонид Филатов вёл на Первом канале телевидения, ему была присуждена Государственная премия РФ в области литературы и искусства.

Леонид Филатов ушёл из жизни в возрасте 57 лет после тяжелой болезни.

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2016/12/24/3672.shtml

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