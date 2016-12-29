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Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой 2016 года
Новости » Кассовые сборы, 29 декабря 2016, 15:26:44
Скарлетт Йоханссон возглавила список Forbes наиболее доходных голливудских актёров. Данные для анализа Forbes ежегодно берёт с сайта Box Office Mojo и некоторых других источников. Согласно проведённому исследованию, картины со Скарлетт Йоханссон принесли студиям за прошедшие 12 месяцев $1,2 млрд, сделав её лидером Топ-10.
Проектом, который вывел актрису на первую позицию, стал высокобюджетный кинокомикс Энтони и Джо Руссо «Первый мститель: Противостояние», хотя в этом году она успела поучаствовать ещё в диснеевской «Книге джунглей» и «Да здравствует Цезарь» братьев Коэнов. Интересно, что следом за Скарлетт идут также лидеры «Первого мстителя» Крис Эванс и Роберт Дауни-младший, разделившие второе место с $1,15 млрд.
В первую пятёрку наиболее прибыльных актёров вошли актрисы Марго Робби («Отряд самоубийц», «Тарзан. Легенда») — 4 место с $1,1 млрд и Эми Адамс («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Прибытие») — 5 место с $1,04 млрд. Ещё одна актриса вошла в Топ-10 «Форбс» — это англичанка Фелисити Джонс, занявшая девятую позицию с $805 млн. Не последнюю роль сыграл в этом научно-фантастический блокбастер «Изгой-Один. Звёздные войны: Истории».
Остальные места распределились среди актёров-мужчин. Бен Аффлек идёт сразу за Адамс. Он занимает шестое место с $1,02 млрд. Седьмое место — у его противника по кинокомиксу «Бэтмен против Супермена» Генри Кэвилла, принесшего студии $870 млн. Восьмое место также занял исполнитель роли комикс-героя в «Дэдпуле» Райан Рейнольдс с $820 млн. Замыкает список Уилл Смит с $775 млн — ещё один участник кинокомикса «Отряд самоубийц».
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2016/12/29/3674.shtml
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