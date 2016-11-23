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Новый эпизод «Шерлока» стал в Британии популярнее обращения королевы

Новости » Сериалы, 04 января 2017, 18:03:32
Шерлок

Первый эпизод четвёртого сезона сериала «Шерлок», премьера которого состоялась 1 января, оказался одной из самых популярных телепрограмм в Великобритании. Как сообщает The Guardian, свежую серию посмотрели 8,1 млн человек, что составило чуть менее трети (32,8%) зрительской аудитории. Таким образом в Британии «Шерлок» оказался популярнее даже ежегодного рождественского обращения королевы Елизаветы, которое посмотрели 7,7 млн зрителей.

Тем не менее стать абсолютным лидером телепросмотров на праздниках сериалу не удалось. Он уступил новогоднему обратному отсчёту и трансляции праздничного фейерверка (11,6 млн зрителей). Кроме того, первая серия нового сезона «Шерлока» не смогла превысить показатели прошлогоднего специального эпизода под названием «Безобразная невеста», который смотрели 8,4 млн зрителей.

В ближайшие две недели зрителям предстоит посмотреть ещё две оставшиеся серии чертвёртого сезона.


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/04/3677.shtml
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