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Марк Райленс и Наоми Харрис удостоены ордена Британской империи

Новости » Номинации, 01 января 2017, 11:11:35
Наоми Харрис

Актёры Марк Райленс и Наоми Харрис включены в Почётный список королевы Елизаветы II, который отмечает орденом Британской империи и рыцарским званием тех, кто внёс значительный вклад в развитие британского общества, бизнеса и культуры.

Райленс, удостоенный «Оскара» в 2016 году за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Шпионский мост», получил рыцарское звание за заслуги в театральной деятельности. Актёр и бывший художественный руководитель Shakespeare’s Globe theater недавно сыграл главную роль в фильме Стивена Спилберга «Большой и добрый великан», а также снялся в британском мини-сериале «Волчий зал».

Наоми Харрис, недавно номинированная на «Золотой глобус» за роль в фильме «Лунный свет», была удостоена ордена Британской империи за свой драматический талант. Среди её ролей — Манипенни в фильмах бондианы «Координаты Скайфолл» и «Спектр», а также «Мандела: Долгий путь к свободе».

Всего 1197 человек были удостоены упоминания в новогоднем Почётном списке, многие из них неизвестны широкой общественности.


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/01/3676.shtml
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