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Умерла Кэрри Фишер

Новости » Печальный список, 27 декабря 2016, 22:42:23
Кэрри Фишер

Утром во вторник, 27 декабря, в Лос-Анджелесе скончалась американская актриса, писательница, сценарист и продюсер Кэрри Фишер, получившая всемирную славу за исполнение роли принцессы (позже генерала) Леи в киносаге «Звёздные войны». На прошлой неделе, 23 декабря, у актрисы случился тяжелейший сердечный приступ на борту самолёта, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес, после чего она была помещена в отделение интенсивной терапии. Ей было 60 лет.

Кэрри Фрэнсис Фишер родилась 21 октября 1956 года в Беверли Хиллз в семье певца Эдди Фишера и актрисы Дебби Рейнольдс; родителями её отца были русские евреи-иммигранты. В 1969 году Фишер сыграла свою первую роль, появившись вместе с матерью и сотнями других детей в телефильме «Дебби Рейнольдс и звуки детей»; в 1973 году она дебютировала на Бродвее в возрождённом мюзикле «Ирэн», главную роль в котором также играла Рейнольдс. Двумя годами позже состоялся её дебют в большом кино — им стала звёздная комедия Хэла Эшби «Шампунь» (1975).

В то же время Фишер стала обладательницей роли, ставшей определяющей в её жизни и карьере — принцессы Леи Органы в «Звёздных войнах» (1977). Во время съёмок актриса была одной из немногих в съёмочной группе, кто верил в идею фильма и в то, что его ждёт успех. На большом экране Фишер вернулась к роли Леи в продолжениях саги — «Империя наносит ответный удар» (1980), «Возвращение Джедая» (1983) и «Пробуждение Силы» (2015), а также в пока не имеющем названия «Эпизоде VIII», съёмки которого завершились минувшим летом. Его премьера состоится 15 декабря 2017 года.

За пределами «Звёздных войн» актриса отметилась ролями второго плана в комедиях «Братья Блюз» (1980), «Человек в одном красном ботинке» (1985), «Ханна и её сёстры» (1986) и «Когда Гарри встретил Салли» (1989). В 1987 году Фишер, переживавшая алкогольную и наркотическую зависимость в течение всего предыдущего десятилетия, опубликовала полуавтобиографический роман «Открытки с края бездны» об актрисе, которая переезжает жить к матери после курса лечения в реабилитационной клинике. В 1991 году режиссёр Майк Николс снял по роману одноимённый фильм, главную роль в котором сыграла Мерил Стрип; адаптированный сценарий написала сама Фишер.

Обретя успех в качестве писательницы, в 1990-х Фишер практически оставила актёрскую карьеру и работала в кино в качестве «сценарного доктора»; с 1991 по 2005 год она без указания в титрах полировала сценарии нескольких десятков фильмов, среди которых «Капитан Крюк» (1991), «Смертельное оружие 3» (1992), «Последний киногерой» (1993), «У зеркала два лица» (1996), «Мистер и миссис Смит» (2005) и вся трилогия приквелов «Звёздных войн» (1999-2005).

Вслед за «Открытками с края бездны» Фишер опубликовала ещё несколько основанных на её жизни полусатирических романов. В середине 2000-х актриса впервые публично призналась, что в 1985 году у неё диагностировали биполярное расстройство, и стала одним из наиболее заметных представителей людей, живущих с болезнью, развенчивая мифы, занимаясь активизмом и рассказывая о своём опыте. В 2008, 2011 и 2016 годах она опубликовала три автобиографии, в первой из которых, вспоминая разговор с Джорджем Лукасом на съёмках «Звёздных войн», когда тот убедил её, что в космосе не носят нижнее бельё, написала о своём желании, чтобы в её некрологах причиной её смерти было объявлено: «Утонула в лунном свете, задушенная собственным лифчиком».


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