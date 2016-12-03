«Ла-Ла Ленд» и «Дэдпул» номинированы на премию Гильдии сценаристов США

Гильдия сценаристов США объявила номинантов на соискание своей ежегодной награды. В категории лучший оригинальный сценарий выдвинуты Дэмиен Шазелл («Ла-Ла Ленд»), Барри Дженкинс («Лунный свет»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»), Тейлор Шеридан («Любой ценой») и Джефф Николс («Лавинг»).

В категории «Лучший адаптированный сценарий» номинированы Эрик Хайссерер («Прибытие»), Ретт Риз и Пол Верник («Дэдпул»), Огаст Уилсон («Заборы»), Эллисон Шредер и Теодор Мелфи («Скрытые фигуры»), обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Том Форд («Под покровом ночи»).

69-ая церемония вручения наград Гильдии сценаристов США состоится 19 февраля. В прошлом году премии Гильдии сценаристов за оригинальный и адаптированный сценарий удостоились фильмы «В центре внимания» и «Игра на понижение».

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/05/3678.shtml

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