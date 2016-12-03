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«Ла-Ла Ленд» и «Дэдпул» номинированы на премию Гильдии сценаристов США

Новости » Номинации, 05 января 2017, 13:13:27
Ла-Ла Ленд

Гильдия сценаристов США объявила номинантов на соискание своей ежегодной награды. В категории лучший оригинальный сценарий выдвинуты Дэмиен ШазеллЛа-Ла Ленд»), Барри ДженкинсЛунный свет»), Кеннет ЛонерганМанчестер у моря»), Тейлор ШериданЛюбой ценой») и Джефф НиколсЛавинг»).

В категории «Лучший адаптированный сценарий» номинированы Эрик ХайссерерПрибытие»), Ретт Риз и Пол ВерникДэдпул»), Огаст УилсонЗаборы»), Эллисон Шредер и Теодор МелфиСкрытые фигуры»), обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Том ФордПод покровом ночи»).

69-ая церемония вручения наград Гильдии сценаристов США состоится 19 февраля. В прошлом году премии Гильдии сценаристов за оригинальный и адаптированный сценарий удостоились фильмы «В центре внимания» и «Игра на понижение».


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/05/3678.shtml
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