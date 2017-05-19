Новая трилогия «Звёздных войн», «Кратер» и Metal Gear Solid

Lucasfilm анонсировал запуск новой трилогии «Звёздных войн»

Кинокомпания Lucasfilm, входящая в состав Disney, объявила о планах запустить четвёртую трилогию фильмов о вселенной «Звёздных войн».

Работу над новой трилогией продолжит Райан Джонсон, режиссёр «Эпизода VIII: Последние джедаи», премьера которого состоится в декабре. Джонсону предстоит написать сценарии и поставить три части франшизы «Звёздные войны», действие которых будет развиваться в том уголке вселенной, куда не ступали герои уже существующих фильмов. Его трилогия получит не только новую Галактику, но и совершенно новых персонажей, о которых раньше не рассказывали «Звёздные войны».

Фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» выйдет в мировой прокат 13 декабря. Это будет первая лента франшизы со времен картин Джорджа Лукаса, где имя сценариста и режиссёра совпадает. Финальный, девятый эпизод саги о семье Скайуокеров поставит Джей Джей Абрамс.

Даты выхода фильмов четвёртой трилогии пока не назначены.

Создатель «Очень странных дел» Шон Леви поставит «Кратер»

20th Century Fox приобрела права на оригинальный сценарий Джона Гриффина «Кратер» и ведёт переговоры с одним из создателей «Очень странных дел» Шоном Леви. Предполагается, что Леви срежиссирует ленту и займётся продюсированием проекта вместе с Дэном Ливайном.

Инициаторами проекта стали сам Леви и компания 21 Laps. В 2015 году сценарий Кратера возглавил знаменитый «Чёрный список» голливудских сценариев. Леви прочитал его и сам принес на 20th Century Fox.

«Кратер» описывается как история взросления, действие которой разворачивается на Луне. После смерти отца мальчик, живущий в шахтерской колонии, вместе с четырьмя друзьями отправляется в путешествие, чтобы исследовать таинственный кратер, перед тем как навсегда отправиться на другую планету.

Среди других работ Шона Леви — фильмы «Живая сталь», «Розовая пантера», «Безумное свидание» и трилогия «Ночь в музее».

Дерек Коннолли напишет сценарий экранизации Metal Gear Solid

Дерек Коннолли, сценарист «Мира юрского периода», перенесёт мир игры Metal Gear Solid в кинематографический формат. Поставит экранизацию классической игровой франшизы соратник Коннолли по фильму «Конг: Остров Черепа» Джордан Вот-Робертс. Продюсирует проект Ави Арад.

Metal Gear — игровая франшиза, придуманная и уже много лет курируемая гейм-дизайнером Хидео Кодзимой. Дебютная игра серии вышла в 1987-м. Фильм будет основан на стелс-экшене Metal Gear Solid, увидевшем свет в 1998-м, и его продолжениях.

В мире продано более 40 млн копий игр из серии Metal Gear.

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