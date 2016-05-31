Дуэйн Джонсон и Вин Дизель

Дуэйн Джонсон появится в «Отряде самоубийц 2»

Warner Bros. рассматривает возможность включить антигероя вселенной DC Чёрного Адама в исполнении Дуэйна Джонсона в сценарий «Отряда самоубийц 2». Об этом сообщает The Wrap.

Согласно источникам, близким к производству, студия планирует сделать Чёрного Адама главной целью для команды суперзлодеев Аманды Уоллер.

Ранее считалось, что Чёрный Адам впервые появится в экранизации комикса «Шазам». После задержек с запуском проекта, студия приняла решение запустить про Адама самостоятельный фильм, а персонажа представить в «Человеке из стали 2».

В мае Джонсон рассказал сайту Fandango, что создатели хотят удивить фанатов и придумали для персонажа неожиданный дебют.

7 сентября стало известно, что режиссёр спортивной драмы «Воин» Гэвин О’Коннор может поставить сиквел «Отряда самоубийц», а также вместе с Энтони Тамбакисом напишет сценарий картины.

Съёмки «Отряда самоубийц 2» должны начаться осенью 2018 года.

Вин Дизель спродюсирует драматический сериал о боксёрском клубе

Вин Дизель спродюсирует сериал «Клуб громил» ("Crushers Club") о жизни боксёров для канала NBC вместе со сценаристом сериалов Вирджилом Уильямсом («24 часа»).

Действие сериала развернется в тренажёрном зале, владельцам которого с трудом удаётся сводить концы с концами и где проводят время дети из неблагополучных районов.

Дизель поддержит проект со своей компанией One Race Television совместно с Universal TV.

«Клуб громил» — третий проект Дизеля и One Race Television, запущенный в этом году. Компания также занимается перезапусками сериалов «Полиция Майами: Отдел нравов» для NBC и «Завоюй любовь Кристи» для ABC.

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