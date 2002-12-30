Бокс-офис США: 30.12-02.01, «Изгой-Один» и «Зверопой» доминируют

Как и в 2005 и 2011 годах, когда 31 декабря и 1 января также выпадали на субботу и воскресенье, по итогам четырёхдневного уикенда в Штатах выросли сборы практически всех фильмов как в широком, так и в ограниченном прокате, включая даже главного супертяжеловеса, хотя по его поводу всё станет окончательно понятно только с появлением данных экчуалс.

Так или иначе, с приближением конца праздников «Изгой-Один» находится в блестящей форме — перед нами $49,5 млн за три дня и $64,3 млн за четыре, по сравнению с рождественской трёхдневкой это падение на 22% и прирост на 0,5% соответственно, а в чарте лучших третьих уикендов — пятое место после «Пробуждения Силы» ($90,2 млн), «Аватара» ($68,5 млн), «Мстителей» ($55,6 млн) и «Мира Юрского периода» ($54,5 млн). Общие сборы космооперы по итогам понедельника достигли $439,7 млн, главный вопрос теперь заключается в том, хватит ли ей выносливости покорить дома отметку в $550 млн.

В непосредственной близости от лидера как следует развернулся «Зверопой»: после и без того ударной первой недели мультфильм Illumination подскочил за четырёхдневку сразу на 60%, результат — $56,4 млн за длинный уикенд и ровно $180 млн за 13 дней проката. Больше всего этот забег похож на то, что вытворяла ровно 10 лет назад «Ночь в музее», и новичку теперь должно хватить заряда, чтобы обогнать дома и её, и первого «Гадкого я» (оба взяли по $250 млн) и остановиться на уровне $275-300 млн.

На третьей строчке после слабого старта и избиения критиками пытаются завоевать как можно больше зрителей «Пассажиры» — космическая мелодрама подросла на 37% и получила $20,7 млн за четырёхдневку и $66 млн за 13 дней проката, теперь она может всё-таки покорить дома сотню, а продюсеры, наверное, уже и не надеялись. Впрочем, окупать заявленный производственный бюджет в $110 млн по-прежнему придётся по миру.

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