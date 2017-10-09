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В скандал с Вайнштейном оказались вовлечены международные шпионские сети

Киноблог » Вести с полей » 07 ноября 2017, 14:38:51
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Харви Вайнштейн

Скандал вокруг Харви Вайнштейна и его последователей не утихает. Вслед за киноакадемией, гильдией продюсеров и Weinstein Company изгнать опального продюсера из своих рядов решила и телевизионная академия. Как сообщает Variety, сегодня правление телевизионной академии проголосовало за то, чтобы исключить Харви Вайнштейна из академии пожизненно.

Тем временем The New Yorker опубликовал журналистское расследование, в котором утверждается, что Харви Вайнштейн нанимал международные шпионские сети для покрытия своих предполагаемых сексуальных домогательств. В частности, с Роуз Макгоуэн, обвинившей Вайнштейна в изнасиловании её в 1997 году, несколько раз встречалась некая Дайан Филип, представившаяся сотрудницей лондонской компании по управлению капиталом Reuben Capital. Как выяснил автор расследования журналист Йорнер Ронан Фэрроу, на самом деле женщина, называвшая себя Дайан Филип, «была не просто частным следователем — она ​​была бывшим офицером сил обороны Израиля» и работала на компанию Black Cube, нанятую Вайнштейном, для того чтобы остановить публикацию мемуаров Макгоуэн под названием «Храбрая». За выполнение этой задачи Black Cube должна была получить 300 000 долларов. Целиком статью можно почитать на сайте New Yorker.

Кажется, готов сценарий для спин-оффа «Хоумлэнда» про списанных сотрудников израильской разведки, которые подрабатывают на пенсии, обслуживая тёмные делишки голливудских магнатов. Уволенному на днях «Нетфликсом» Кевину Спейси там тоже найдётся место, во втором сезоне.

Скандал вокруг Спейси также продолжает служить источником всё новых новостей. Sony Pictures заявила, что собирается снять фильм «Все деньги мира» с программы фестиваля Американского института кино (AFI). Дата выхода в широкий прокат, назначенная на 22 декабря 2017 года, при этом останется неизменной.

«Все деньги мира» — превосходный фильм и более чем достоин почётного места на фестивале AFI», — говорится в заявлении компании. — «Но, учитывая текущие обвинения, связанные с одним из его участников, и из уважения к тем, кто пострадал, было бы неуместно праздновать и устраивать гала-премьеру в это трудное время. Поэтому фильм будет снят с программы. Однако фильм не является работой одного человека. Есть более 800 других актёров, писателей, художников, ремесленников, которые заслужили, чтобы их труд был представлен зрителям». Поэтому фильм выйдет в широкий прокат, как и было запланировано.


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Бен Аффлек
Эмма Томпсон
Харви Вайнштейн
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