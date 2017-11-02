Тайриз Гибсон против Дуэйна Джонсона, Бейонс для «Короля льва», Морена Баккарин и Лили Коллинз

Тайриз Гибсон пригрозил выйти из франшизы «Форсаж», если в «Форсаже 9» будет задействовал один из исполнителей главных ролей Дуэйн Джонсон. Об этом Гибсон написал на своей странице в Инстраграме .

Напряжённые отношения между главными актёрами франшины — Гибсоном, Джонсоном, Джейсоном Стэйтамом и Вином Дизелем начались после того, как Universal Pictures объявила, что девятый «Форсаж» будет отложен на год, а вместо него на 2019 год назначен спин-офф франшизы с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтамом в главных ролях.

Гибсон присоединился к франчайзу в «Форсаже 2» в 2003 году, а Джонсон впервые появился в «Форсаже 5» в 2011 году.

Недавно Вин Дизель обрадовал фанатов франчайза заверением, что студия Universal планирует вернуть Джастина Лина, снимавшего «Форсажи» 3-6, в режиссёрское кресло фильмов «Форсаж 9» и «Форсаж 10».

Бейонс официально присоединилась к актёрскому составу игровой адаптации «Короля Льва», которую снимает Джон Фавро для студии Disney. Слухи о том, что звезда примет участие в проекте, ходили давно, но сегодня эта информация стала официальной — сама Бейонс сообщила об этом на своей странице в Фейсбуке .

Бейонс сыграет королеву. В других ролях заняты: Дональд Гловер (Симба), Чиветель Эджиофор (Ска), Джеймс Эрл Джонс (Муфаса), Сет Роген (Пумбаа) и другие. Фильм выйдет на экраны летом 2019 года.

Выпущенный в 1994 году оригинальный мультфильм заработал за всё время своего существования 968,8 млн долларов и стал одним из самых прибыльных анимационных фильмов в истории. По нему был также поставлен мюзикл, который выиграл шесть театральных премий Tony, и в октябре отметил своё 20-летие на Бродвее.

Лили Коллинз присоединилась к актёрскому составу байопика «Чрезвычайно порочный, ужасно злой и мерзкий» о жизни серийного убийцы Теда Банди, ставшего прототипом Ганнибала Лектера. Коллинз сыграет бывшую девушку маньяка. Главную роль в фильме исполнит Зак Эфрон. Постановкой занят Джо Берлингер.

Тед Банди — серийный убийца, каннибал и некрофил, убивший и изнасиловавший множество молодых девушек и девочек в 1970-е. Считается одним из самых жестоких и кровавых маньяков в истории США. Коллинз сыграет Элизабет Клепфер, с которой Банди познакомился в 1969 году, их роман продолжался вплоть до заключения Банди в 1976 году. Клепфер была с Банди во время самого активного периода деятельности маньяка, но не подозревала о его жертвах. Незадолго до своей казни в 1989 году он признался в 30 убийствах в период между 1974 и 1978 годами.

Начало съёмок запланировано на 10 января 2018 года.

Морена Баккарин присоединилась к актёрскому составу безымянной документальной картины о жизни Джона Делореана, создателя автомобилей DeLorean DMC-12, прославившихся благодаря трилогии «Назад в будущее». Баккарин сыграет Кристину Ферраре, жену конструктора, роль которого исполнит Алек Болдуин.

Джон Делореан создал свою компанию в 1973 году и начал разработку собственного спортивного автомобиля, но на рынок машина поступила только восемь лет спустя и была принята прохладно. Позже DMC-12 сняли с производства, а Делореану пришлось продать компанию. В 1985 году DMC-12 получила новую жизнь, появившись в виде машины времени в фильме «Назад в будущее» Роберта Земекиса. Автомобиль стал невероятно популярным. В 2011 году стоимость DMC-12 в минимальной комплектации составляла примерно 60 тыс. долларов.

Документальный фильм должен выйти в 2018 году.

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