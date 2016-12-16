Бокс-офис США: 6-8 января, «Изгой-Один» против «Скрытых фигур»

Ввиду того, что канун Нового года на прошлой неделе выпал на субботу, цифры предыдущего уикенда, какими бы высокими они не были, все равно не могли достичь своего максимума, и это настраивало на то, что падения в первые выходные 2017 года за океаном будут мягче, чем обычно в начале января. Однако в последний момент всё испортила дрянная погода — полный набор из тяжёлых снегопадов, низких температур, а где-то и наводнений и оползней, — и если в 2012 году, первый уикенд которого также выпадал на 6-8 января, ни один релиз в топ-10 не упал тяжелее, чем на 42%, то в минувшие выходные фильмам с таким падением ещё повезло.

Впереди же всех «Изгой-Один» обвалился на 56% — чуть тяжелее, чем «Пробуждение Силы» (53%) в аналогичный уикенд прошлого года — однако, согласно эстимейтс, всё же сохранил вершину чарта с $22 млн за четвёртые выходные. При текущих $477,3 млн фильм пробился в Америке в десятку всех времён, пока что заняв там восьмое место, и теперь готовится обогнать «В поисках Дори» ($486,3 млн) и «Тёмного рыцаря» ($534,9 млн), после чего сразу же остановиться. Что касается общемировой кассы, она после ожидаемо невысокого 31-миллионного старта в Китае поднялась до $914 млн, впереди тут у фильма ещё сотни полторы.

В фотофинише с «Изгоем», вырвав у него первую строчку в пятницу ($7,6 млн против $6 млн), завершила уикенд биографическая драма «Скрытые фигуры» — проведя 12 дней в 25 кинотеатрах и собрав только там почти $3 млн, фильм расширился до 2400+ площадок и поднял с них ещё $21,8 млн. Таким образом, он лишь немного отстал от летних «Прислуги» ($26 млн) и «Дворецкого» ($24,6 млн) и сразу же условно окупил скромный производственный бюджет в $25 млн, и теперь, при заоблачных зрительских рейтингах и вероятных оскаровских номинациях, присматривается к 100-миллионной финальной кассе.

Неподалёку от двух лидеров расположился второй главный декабрьский хит «Зверопой» — падение на 54% отбросило мультфильм к $19,6 млн за третий уикенд, но не помешает ему добавить к текущим $213,4 млн ещё 50-70 миллионов.

И только четвёртая строчка, таким образом, досталась единственному не выходившему из узкого проката новичку в лице «Другого мира 5» — спустя пять лет после предыдущей части франчайз уже определённо не сдался никому, кроме последних фанатов, о чём красноречиво говорит старт в $13,1 млн против 25 миллионов «Пробуждения». Итоговые сборы новичка дома теперь могут не превысить даже тридцатку, впрочем, скромный бюджет в $35 млн позволит продюсерам избежать заметных потерь.

На пятую строчку с седьмой поднялся «Ла-Ла Ленд» — в преддверии «Золотых глобусов» романтический мюзикл удвоил число кинотеатров с 750 до 1500+, сборы же его поднялись на скромные 5% к $10 млн за пятый уикенд и $51,7 млн за месяц проката. На данный момент фильм идёт примерно вровень с графиком таких больших зрительских оскаровских игроков, как «Миллионер из трущоб», «Король говорит» и «Мой парень псих», все из которых также медленно расширялись в течение декабря и января на пути к итоговым сборам в $130-140 млн; в том же направлении движется и вероятный триумфатор грядущей церемонии.

Далее «Пассажиры» опустились на средние 45%, результатом стали $8,8 млн за третий уикенд и $80,9 млн подытога, к которым фильм добавит ещё двадцатку. Лучшее падение среди фильмов, не увеличивших сатурацию, внезапно показала комедия «Почему он?», опустившаяся на 35% к $6,5 млн за третьи выходные и $48,6 млн подытога, впереди у неё ещё пятнашка.

«Моана», отказавшаяся быстро исчезать из виду, также держится лучше большинства собратьев по чарту — падение на 41% привело мультфильм к $6,4 млн за седьмой уикенд и $225,4 млн за полтора месяца проката, к которым добавится ещё двадцатка. Третьенедельные «Заборы» и «Кредо убийцы», со своей стороны, просели более чем вдвое, результатом для драмы стали $4,7 млн за уикенд и $40,7 млн подытога при бюджете в $24 млн, а для провальной экранизации видеоигры — $3,8 млн и $49,5 млн при затратах в $125 млн.

За пределами десятки лидеров в ожидании всё тех же номинаций «Манчестер у моря» снизился на 41% к $2,5 млн за восьмой уикенд и $33,8 млн текущей кассы, а «Лев», добавив всего 75 площадок к имевшимся пяти сотням, сумел опуститься на скромнейшие 11%, налицо $2 млн за выходные и $9,8 млн подытога. И уже позади расположился первый же большой американский провал года — фэнтези-драма «Голос монстра», зачем-то покинувшая октябрь, чтобы влезть в сезон наград, расширилась до 1500+ площадок и собрала с них те же $2 млн. Тут фильму можно только утешаться тридцаткой, собранной в родной для режиссёра Испании.

Что же касается грядущего праздничного уикенда Мартина Лютера Кинга, там заокеанские прокатчики сбросят на зрителя аж полдюжины широких релизов — из ограниченного проката выходят очередная экранизация реальной трагедии за авторством Питера Берга и Марка Уолберга «День патриота» (2900), уже провалившаяся на четырёх площадках гангстерская драма Бена Аффлека «Закон ночи» (2700+) и религиозный эпик Мартина Скорсезе «Молчание» (750), вместе с ними сразу же широко стартуют анекдотические «Монстр-траки» (2800), дежурный хоррор «БайБайМэн» (2300+) и криминальная драма с Джейми Фоксом «Бессонная ночь» (2000). Следите за нашими обзорами.

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