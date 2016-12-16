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Бокс-офис США: 6-8 января, «Изгой-Один» против «Скрытых фигур»

Киноблог » Бокс-офис Звёздные войны » 08 января 2017, 21:35:43
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Изгой-Один. Звёздные войны: Истории

Ввиду того, что канун Нового года на прошлой неделе выпал на субботу, цифры предыдущего уикенда, какими бы высокими они не были, все равно не могли достичь своего максимума, и это настраивало на то, что падения в первые выходные 2017 года за океаном будут мягче, чем обычно в начале января. Однако в последний момент всё испортила дрянная погода — полный набор из тяжёлых снегопадов, низких температур, а где-то и наводнений и оползней, — и если в 2012 году, первый уикенд которого также выпадал на 6-8 января, ни один релиз в топ-10 не упал тяжелее, чем на 42%, то в минувшие выходные фильмам с таким падением ещё повезло.

Впереди же всех «Изгой-Один» обвалился на 56% — чуть тяжелее, чем «Пробуждение Силы» (53%) в аналогичный уикенд прошлого года — однако, согласно эстимейтс, всё же сохранил вершину чарта с $22 млн за четвёртые выходные. При текущих $477,3 млн фильм пробился в Америке в десятку всех времён, пока что заняв там восьмое место, и теперь готовится обогнать «В поисках Дори» ($486,3 млн) и «Тёмного рыцаря» ($534,9 млн), после чего сразу же остановиться. Что касается общемировой кассы, она после ожидаемо невысокого 31-миллионного старта в Китае поднялась до $914 млн, впереди тут у фильма ещё сотни полторы.

Скрытые фигуры

В фотофинише с «Изгоем», вырвав у него первую строчку в пятницу ($7,6 млн против $6 млн), завершила уикенд биографическая драма «Скрытые фигуры» — проведя 12 дней в 25 кинотеатрах и собрав только там почти $3 млн, фильм расширился до 2400+ площадок и поднял с них ещё $21,8 млн. Таким образом, он лишь немного отстал от летних «Прислуги» ($26 млн) и «Дворецкого» ($24,6 млн) и сразу же условно окупил скромный производственный бюджет в $25 млн, и теперь, при заоблачных зрительских рейтингах и вероятных оскаровских номинациях, присматривается к 100-миллионной финальной кассе.

Неподалёку от двух лидеров расположился второй главный декабрьский хит «Зверопой» — падение на 54% отбросило мультфильм к $19,6 млн за третий уикенд, но не помешает ему добавить к текущим $213,4 млн ещё 50-70 миллионов.

И только четвёртая строчка, таким образом, досталась единственному не выходившему из узкого проката новичку в лице «Другого мира 5» — спустя пять лет после предыдущей части франчайз уже определённо не сдался никому, кроме последних фанатов, о чём красноречиво говорит старт в $13,1 млн против 25 миллионов «Пробуждения». Итоговые сборы новичка дома теперь могут не превысить даже тридцатку, впрочем, скромный бюджет в $35 млн позволит продюсерам избежать заметных потерь.

Ла-Ла Ленд

На пятую строчку с седьмой поднялся «Ла-Ла Ленд» — в преддверии «Золотых глобусов» романтический мюзикл удвоил число кинотеатров с 750 до 1500+, сборы же его поднялись на скромные 5% к $10 млн за пятый уикенд и $51,7 млн за месяц проката. На данный момент фильм идёт примерно вровень с графиком таких больших зрительских оскаровских игроков, как «Миллионер из трущоб», «Король говорит» и «Мой парень псих», все из которых также медленно расширялись в течение декабря и января на пути к итоговым сборам в $130-140 млн; в том же направлении движется и вероятный триумфатор грядущей церемонии.

Далее «Пассажиры» опустились на средние 45%, результатом стали $8,8 млн за третий уикенд и $80,9 млн подытога, к которым фильм добавит ещё двадцатку. Лучшее падение среди фильмов, не увеличивших сатурацию, внезапно показала комедия «Почему он?», опустившаяся на 35% к $6,5 млн за третьи выходные и $48,6 млн подытога, впереди у неё ещё пятнашка.

«Моана», отказавшаяся быстро исчезать из виду, также держится лучше большинства собратьев по чарту — падение на 41% привело мультфильм к $6,4 млн за седьмой уикенд и $225,4 млн за полтора месяца проката, к которым добавится ещё двадцатка. Третьенедельные «Заборы» и «Кредо убийцы», со своей стороны, просели более чем вдвое, результатом для драмы стали $4,7 млн за уикенд и $40,7 млн подытога при бюджете в $24 млн, а для провальной экранизации видеоигры — $3,8 млн и $49,5 млн при затратах в $125 млн.

За пределами десятки лидеров в ожидании всё тех же номинаций «Манчестер у моря» снизился на 41% к $2,5 млн за восьмой уикенд и $33,8 млн текущей кассы, а «Лев», добавив всего 75 площадок к имевшимся пяти сотням, сумел опуститься на скромнейшие 11%, налицо $2 млн за выходные и $9,8 млн подытога. И уже позади расположился первый же большой американский провал года — фэнтези-драма «Голос монстра», зачем-то покинувшая октябрь, чтобы влезть в сезон наград, расширилась до 1500+ площадок и собрала с них те же $2 млн. Тут фильму можно только утешаться тридцаткой, собранной в родной для режиссёра Испании.

Что же касается грядущего праздничного уикенда Мартина Лютера Кинга, там заокеанские прокатчики сбросят на зрителя аж полдюжины широких релизов — из ограниченного проката выходят очередная экранизация реальной трагедии за авторством Питера Берга и Марка Уолберга «День патриота» (2900), уже провалившаяся на четырёх площадках гангстерская драма Бена Аффлека «Закон ночи» (2700+) и религиозный эпик Мартина Скорсезе «Молчание» (750), вместе с ними сразу же широко стартуют анекдотические «Монстр-траки» (2800), дежурный хоррор «БайБайМэн» (2300+) и криминальная драма с Джейми Фоксом «Бессонная ночь» (2000). Следите за нашими обзорами.


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