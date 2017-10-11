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Ридли Скотт вырежет Кевина Спейси из фильма «Все деньги мира»

Киноблог » Вести с полей » 09 ноября 2017, 19:52:05
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Кевин Спейси

Ридли Скотт и продюсеры драмы «Все деньги мира» приняли решение полностью убрать Кевина Спейси из уже законченной картины и переснять все сцены с ним. Актёра в роли самого богатого человека в мире заменит Кристофер Пламмер. По некоторым данным Скотт изначально хотел снимать Пламмера, но студия не позволила ему утвердить актёра и настояла на Спейси как более звёздном имени.

Напомним, на днях Sony Pictures заявила, что собирается снять фильм «Все деньги мира» с программы фестиваля Американского института кино (AFI). Было объявлено также, что дата выхода в широкий прокат, назначенная на 22 декабря 2017 года, при этом останется неизменной.

Как сообщает Deadline, решение о пересъёмках было принято единогласно всем актёрским составом, студией и съёмочной группой. Продюсеры обсудили возможные действия, опасаясь, что скандал со Спейси может повлиять на успех картины, над которой работало множество талантливых людей.

4 ноября стриминг-сервис Netflix принял решение отказаться от работы с Кевином Спейси и уволил актёра из сериала «Карточный домик».


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