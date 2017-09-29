  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Киноблог » Вести с полей » 10 ноября 2017, 09:01:52
Написать комментарий

Lucasfilm анонсировал запуск новой трилогии «Звёздных войн»

Звёздные войны: Последние джедаи

Кинокомпания Lucasfilm, входящая в состав Disney, объявила о планах запустить четвёртую трилогию фильмов о вселенной «Звёздных войн».

Работу над новой трилогией продолжит Райан Джонсон, режиссёр «Эпизода VIII: Последние джедаи», премьера которого состоится в декабре. Джонсону предстоит написать сценарии и поставить три части франшизы «Звёздные войны», действие которых будет развиваться в том уголке вселенной, куда не ступали герои уже существующих фильмов. Его трилогия получит не только новую Галактику, но и совершенно новых персонажей, о которых раньше не рассказывали «Звёздные войны».

Фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» выйдет в мировой прокат 13 декабря. Это будет первая лента франшизы со времен картин Джорджа Лукаса, где имя сценариста и режиссёра совпадает. Финальный, девятый эпизод саги о семье Скайуокеров поставит Джей Джей Абрамс.

Даты выхода фильмов четвёртой трилогии пока не назначены.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/11/10/5370.shtml?0
Читать остальные части этого выпуска
Написать комментарий | На главную | Рецензии | Афиша
Смотрите также:
Роднянский и Эрнст вошли в список 500 самых влиятельных людей мирового шоу-бизнеса
Новости коротко: «Терминатор», Дени Вильнёв, Джей Джей Абрамс
Джей Джей Абрамс возвращается в «Звёздные войны», а Пэтти Дженкинс — к «Чудо-женщине»
Орландо Блум, Тони Гилрой и Гильермо дель Торо
Стивен Далдри, «Оби-Ван», Джастин Теру, Кевин Костнер и Алан Аркин
Раздел Вести с полей
Ридли Скотт вырежет Кевина Спейси из фильма «Все деньги мира» | 09/11
Дуэйн Джонсон и Вин Дизель | 08/11
В скандал с Вайнштейном оказались вовлечены международные шпионские сети | 07/11
Amazon запланировал съёмки телесериала по «Властелину колец» | 04/11
Тайриз Гибсон против Дуэйна Джонсона, Бейонс для «Короля льва», Морена Баккарин и Лили Коллинз | 02/11
Также в блоге:
Кинокасса России: рекордный уикенд «Последнего богатыря» и «Тора» » Бокс-офис » 06/11
Бокс-офис США: 3-5 ноября, «Тор: Рагнарёк» подавляет » Бокс-офис » 05/11
Кинокасса России: 26-29 октября, «Последний богатырь» против «Матильды» » Бокс-офис » 30/10
Бокс-офис США: «Пила 8» возглавляет худший Хэлоуин за 20 лет » Бокс-офис » 29/10
Кинокасса России: 19-22 октября, «Геошторм» стартует, «Салют-7» держит удар » Бокс-офис » 23/10
Кинозвёзды в новостях
Гильермо дель Торо
Николь Кидман
Мэтт Дэймон
Харви Вайнштейн
Дастин Хоффман
Адам Сэндлер
Дуэйн Джонсон
Эмма Уотсон
Кейт Бланшетт
Ридли Скотт
Джордж Клуни
Джейк Гилленхааль
Эндрю Гарфилд
Брайан Крэнстон
Бен Аффлек


Обновления
Lucasfilm анонсировал запуск новой трилогии «Звёздных войн»
Кинокомпания Lucasfilm, входящая в состав Disney, объявила о планах запустить четвёртую трилогию фильмов о вселенной «Звёздных войн»...
Создатель «Очень странных дел» Шон Леви поставит «Кратер»
20th Century Fox приобрела права на оригинальный сценарий Джона Гриффина «Кратер» и ведёт переговоры с одним из создателей «Очень странных дел» Шоном Леви...
Дерек Коннолли напишет сценарий экранизации Metal Gear Solid
Дерек Коннолли, сценарист «Мира юрского периода», перенесёт мир игры Metal Gear Solid в кинематографический формат...
Трейлеры, кадры, постеры:

Тайна Коко
Тайна Коко, Coco
Прокат в России: 23 ноября 2017 года
» Дублированный отрывок 4
» Дублированный отрывок 3
» Дублированный ролик о съёмках
» Отрывок
» Финальный трейлер

Враги, Hostiles
» Трейлер

Состояние воды, Shape of Water
» Трейлер R 2

9 ноября, четверг
Ридли Скотт вырежет Кевина Спейси из фильма «Все деньги мира»
Ридли Скотт и продюсеры драмы «Все деньги мира» приняли решение полностью убрать Кевина Спейси из уже законченной картины и переснять все сцены с ним...
Трейлеры, кадры, постеры:

Секретное досье, Post new
постеров: 1, кадров: 5
» Трейлер

Здравствуй, папа, Новый год 2, Daddy's Home 2
кадров: +59
» Дублированный отрывок 2
» Дублированный отрывок

Шерлок Гномс, Sherlock Gnomes new
постеров: 7
» Международный трейлер
» Трейлер

Лига Справедливости
Лига Справедливости, Justice League
Прокат в России: 16 ноября 2017 года
» Дублированный TV-ролик
» Отрывок 2
» Отрывок

Дикие предки, Early Man
постеров: 2
» Тизер-трейлер

8 ноября, среда

Новости кино:
Крым просит выделить 4 млрд рублей на восстановление Ялтинской киностудии
Власти Крыма просят федеральный бюджет выделить на восстановление Ялтинской киностудии 4 млрд рублей...
Дуэйн Джонсон появится в «Отряде самоубийц 2»
Warner Bros. рассматривает возможность включить антигероя вселенной DC Чёрного Адама в исполнении Дуэйна Джонсона в сценарий «Отряда самоубийц 2»...
Вин Дизель спродюсирует драматический сериал о боксёрском клубе
Вин Дизель спродюсирует сериал «Клуб громил» о жизни боксёров для канала NBC вместе со сценаристом сериалов Вирджилом Уильямсом...

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Тор 3: Рагнарёк: Сжигая мосты

Режиссёр хватается за любую возможность пошутить, и делает это легче, изящнее и милее кого угодно. Но называть фильм полной комедией — это сильно привирать. Это было эффектное прощание

Зови меня своим именем: На всю жизнь
Драма, львиная доля удовольствия от которой заключается просто во времяпровождении в компании персонажей. Фильм блаженно свободен от антагонистов и вообще любых искусственных конфликтов и поворотов

Ван Гог. С любовью, Винсент: Подсолнухи звёздной ночью
Великий художник — это тот, который населил мир своими образами, заставил людей видеть его своими глазами, и неважно, застрелился ли он, и был ли в момент смерти предельно несчастен. Он всё равно победил

Очень странные дела: 2 сезон: Обыкновенный сиквел
Сериал всё такой же очаровательный, но слишком много дежавю: снова все бегают вокруг Уилла, снова превращают дом в карту

Фиксики: Большой секрет: Развинтили
Файер энергично летает через розетки, сверкая электрическими разрядами, остальные бегают следом и хватаются за голову, Дим Димыч и его родители вяло тупят
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Тор 3: Рагнарёк», рецензия . «Джунгли», рецензия . «Фиксики», отзыв . «Очень странные дела 2», 2 сезон, отзыв . «Салют-7», рецензия . Сериал «Охотник за разумом», рецензия . «Матильда», отзыв . «Зови меня моим именем», отзыв . «Ван Гог. С любовью, Винсент», отзыв . «Геошторм», рецензия . Нетфликс: «1922», отзыв . «Пила 8», рецензия .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Тор: Рагнарёк", "Убийство в Восточном экспрессе", "Ван Гог. С любовью, Винсент", "Последний богатырь", "Фиксики: Большой секрет", "Матильда", "Пила 8", "Дело храбрых"
Новинки кино 2017: "Лига Справедливости", "Субурбикон", "Снеговик", "Тайна Коко", "Иностранец", "Легенда о Коловрате", "Звёздные войны: Последние джедаи", "Джуманджи 2: Зов джунглей", "Фердинанд"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   