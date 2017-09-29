Lucasfilm анонсировал запуск новой трилогии «Звёздных войн»

Кинокомпания Lucasfilm, входящая в состав Disney, объявила о планах запустить четвёртую трилогию фильмов о вселенной «Звёздных войн».

Работу над новой трилогией продолжит Райан Джонсон, режиссёр «Эпизода VIII: Последние джедаи», премьера которого состоится в декабре. Джонсону предстоит написать сценарии и поставить три части франшизы «Звёздные войны», действие которых будет развиваться в том уголке вселенной, куда не ступали герои уже существующих фильмов. Его трилогия получит не только новую Галактику, но и совершенно новых персонажей, о которых раньше не рассказывали «Звёздные войны».

Фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» выйдет в мировой прокат 13 декабря. Это будет первая лента франшизы со времен картин Джорджа Лукаса, где имя сценариста и режиссёра совпадает. Финальный, девятый эпизод саги о семье Скайуокеров поставит Джей Джей Абрамс.

Даты выхода фильмов четвёртой трилогии пока не назначены.

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