Создатель «Очень странных дел» Шон Леви поставит «Кратер»

20th Century Fox приобрела права на оригинальный сценарий Джона Гриффина «Кратер» и ведёт переговоры с одним из создателей «Очень странных дел» Шоном Леви. Предполагается, что Леви срежиссирует ленту и займётся продюсированием проекта вместе с Дэном Ливайном.

Инициаторами проекта стали сам Леви и компания 21 Laps. В 2015 году сценарий Кратера возглавил знаменитый «Чёрный список» голливудских сценариев. Леви прочитал его и сам принес на 20th Century Fox.

«Кратер» описывается как история взросления, действие которой разворачивается на Луне. После смерти отца мальчик, живущий в шахтерской колонии, вместе с четырьмя друзьями отправляется в путешествие, чтобы исследовать таинственный кратер, перед тем как навсегда отправиться на другую планету.

Среди других работ Шона Леви — фильмы «Живая сталь», «Розовая пантера», «Безумное свидание» и трилогия «Ночь в музее».

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