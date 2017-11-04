  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино «Мы ругаем»

Amazon запланировал съёмки телесериала по «Властелину колец»

Киноблог » Вести с полей » 04 ноября 2017, 12:36:14
Написать комментарий
Властелин колец

Amazon ведет переговоры с Warner Bros. Television о разработке нового сериала, основанного на «Властелине колец». Наследники Дж.Р.Р. Толкиена также участвуют в переговорах, недавно был урегулирован их иск к Warner Bros. по спору о правах.

Как отмечает Slashfilm.com, несмотря на то, что фильмы Питера Джексона уже вытоптали почву на этой поляне, «Игра престолов» создала новую армию фанатов фэнтэзийных эпиков, сделав их привлекательными для телевизионной аудитории, на чём и надеется сыграть Amazon. Это был только вопрос времени, когда «Властелин колец» снова появится на экране.

Как сообщает Variety, генеральный директор Amazon Джефф Безос лично участвует в проекте. Безос обычно не практическует такой подход к фильмам и телесериалам «Амазона», но судя по всему, он большой поклонник фэнтэзи и научной фантастики, настолько, что хочет приложить свою руку к этому проекту.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/11/04/5364.shtml
Написать комментарий:
Пседоним
Заголовок
Сообщение:
 
Раздел Вести с полей
Тайриз Гибсон против Дуэйна Джонсона, Бейонс для «Короля льва», Морена Баккарин и Лили Коллинз | 02/11
Сексуальный скандал в Голливуде: Спейси, Хоффман и Ратнер | 02/11
Новости коротко: Кристоф Вальц, Элизабет Бэнкс, Аннет Бенинг, Барри Дженкинс и Стивен Кинг | 01/11
Раскрыты подробности нового фильма Хаяо Миядзаки | 31/10
Netflix закроет «Карточный домик» после 6-го сезона | 31/10
Также в блоге:
Кинокасса России: 26-29 октября, «Последний богатырь» против «Матильды» » Бокс-офис » 30/10
Бокс-офис США: «Пила 8» возглавляет худший Хэлоуин за 20 лет » Бокс-офис » 29/10
Кинокасса России: 19-22 октября, «Геошторм» стартует, «Салют-7» держит удар » Бокс-офис » 23/10
Бокс-офис США: 20-22 октября, «Геошторм» с треском проваливается » Бокс-офис » 22/10
Слово главвреду: Музей кино на ВДНХ » Слово главвреду » 21/10
Кинозвёзды в новостях
Гильермо дель Торо
Николь Кидман
Мэтт Дэймон
Дастин Хоффман
Адам Сэндлер
Эмма Уотсон
Кейт Бланшетт
Джордж Клуни
Джейк Гилленхааль
Эндрю Гарфилд
Брайан Крэнстон
Бен Аффлек
Эмма Томпсон
Мартин Скорсезе
Харви Вайнштейн


Обновления
Amazon запланировал съёмки телесериала по «Властелину колец»
Amazon ведет переговоры с Warner Bros. Television о разработке нового сериала, основанного на «Властелине колец». Наследники Дж.Р.Р...
Трейлеры, кадры, постеры:

Очень странные дела
Очень странные дела, Stranger Things
кадров: +35

Убийство в Восточном экспрессе
Убийство в Восточном экспрессе, Murder on the Orient Express
Прокат в России: 9 ноября 2017 года
» Отрывок

Пятьдесят оттенков свободы, Fifty Shades Freed
» Тизер трейлера

Очень плохие мамочки 2, Bad Moms Christmas
» Русский TV-ролик
» Отрывок 2
» Отрывок

3 ноября, пятница

Новости кино:
Том Тыквер возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Немецкий кинорежиссёр и продюсер Том Тыквер выбран председателем жюри 68-го Берлинского международного кинофестиваля...
ММКФ может переехать на апрель
Московский Международный кинофестиваль в 2018 году может пройти не в конце июне, как это бывает обычно...
Трейлеры, кадры, постеры:

Три богатыря и принцесса Египта new
постеров: 1, кадров: 19
» Трейлер

Дикие предки, Early Man
постеров: 2
» Русский трейлер

Днюха! new
постеров: 1, кадров: 6
» Трейлер

Три биллборда на границе Эббинга, Миссури, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
» TV-ролик

Убийство священного оленя, Killing Of A Sacred Deer
» О съёмках

Короче, Downsizing
» Русский трейлер 2
» Трейлер 2

Движение вверх
» Трейлер 2

Счастливого дня смерти, Happy Death Day
» Русский трейлер 2

2 ноября, четверг
Тайриз Гибсон против Дуэйна Джонсона, Бейонс для «Короля льва», Морена Баккарин и Лили Коллинз
Тайриз Гибсон пригрозил выйти из франшизы «Форсаж», если в «Форсаже 9» будет задействовал один из исполнителей главных ролей Дуэйн Джонсон...

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Очень странные дела: 2 сезон: Обыкновенный сиквел
Сериал всё такой же очаровательный, но слишком много дежавю: снова все бегают вокруг Уилла, снова превращают дом в карту

Фиксики: Большой секрет: Развинтили
Файер энергично летает через розетки, сверкая электрическими разрядами, остальные бегают следом и хватаются за голову, Дим Димыч и его родители вяло тупят

Джунгли: Приключение
На фундаментальном уровне актёра и персонажа объединяет влечение к неизведанному

Галерея: Тор 3: Рагнарёк
2 ноября 2017 года на отечественные экраны выходит кинокомикс «Тор 3: Рагнарёк», в котором Тор выставляет Халка на гладиаторском бою

Новинки ноября: «Тор: Рагнарёк», «Лига Справедливости» и «Легенда о Коловрате»
Два заокеанских комикса, один пиксаровский мультфильм и одна отечественная костюмная вампука
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Матильда», отзыв . «Джунгли», рецензия . «Фиксики», отзыв . «Очень странные дела 2», отзыв . «Салют-7», рецензия . Сериал «Охотник за разумом», рецензия . «Тор 3: Рагнарёк», кадры . «Сделано в Америке», отзыв . «Бегущий по лезвию 2049», рецензия . «Геошторм», рецензия . Нетфликс: «1922», отзыв . «Пила 8», рецензия .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Тор: Рагнарёк", "Джунгли", "Последний богатырь", "Фиксики: Большой секрет", "Матильда", "Пила 8", "Салют-7", "Мы — монстры"
Новинки кино 2017: "Убийство в Восточном экспрессе", "Лига Справедливости", "Субурбикон", "Снеговик", "Тайна Коко", "Иностранец", "Легенда о Коловрате", "Звёздные войны: Последние джедаи", "Джуманджи 2: Зов джунглей"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   