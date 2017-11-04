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Amazon запланировал съёмки телесериала по «Властелину колец»
Amazon ведет переговоры с Warner Bros. Television о разработке нового сериала, основанного на «Властелине колец». Наследники Дж.Р.Р. Толкиена также участвуют в переговорах, недавно был урегулирован их иск к Warner Bros. по спору о правах.
Как отмечает
Как сообщает Variety, генеральный директор Amazon Джефф Безос лично участвует в проекте. Безос обычно не практическует такой подход к фильмам и телесериалам «Амазона», но судя по всему, он большой поклонник фэнтэзи и научной фантастики, настолько, что хочет приложить свою руку к этому проекту.
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