Страсти по Вайнштейну

Скандал вокруг сексуального харрасмента со стороны Харви Вайнштейна не только не утихает, но продолжает разгораться с каждым днём. Уже сейчас понятно, что одним увольнением продюсера дело не ограничится. То, что началось со статьи в New York Times, и заключалось в частных обвинениях со стороны актрис Роуз Макгоун и Эшли Джадд в том, что Вайнштейн обещал им продвижение в карьере в обмен на сексуальные удовольствия, за прошедшие дни переросло в массовую кампанию, где обвинений уже десятки, в том числе в изнасиловании, по «делу товарища Вайнштейна» уже высказались буквально все традиционные спикеры виртуального голливудского «женского профсоюза» от Мерил Стрип по Лену Данхем включительно. Но если бы всё в итоге ограничилось одним увольнением или разводом с женой (а уже дошло и до этого), то это так и оставалось бы частной историей, тем более что даже в суд, похоже, никто идти не собирается, а это в стране судебных тяжб по малейшим поводам как правило означает ну полную дутость обвинений. Однако нет, волна хейта только продолжает нарастать, и уже перебросилась с конкретной персоны на всё вокруг.

И «Вайнштейн кампани» срочно собираются переименовывать, и «Амазон» скоропостижно пересматривает свои продюсерские планы по сотрудничеству с компанией, отменяя уже второй совместный сериал, и к владельцу «Мирамакса» компании «Дисней» уже летят телеграммы, мол, знало ли руководство мэйджора о неподобающем поведении товарища Вайнштейна в момент покупки «Мирамакса»?

Но круче всего, конечно, происходит на личном фронте, то есть в публичной твиттер-переписке. Джадд и Макгоун написали буквально каждому, кто хоть раз работал с братьями Вайнштейн (сами братья уже успели по этому поводу публично поцапаться), ты чо, мол, молчишь, каково это, брать кровавые деньги у проклятого Вайнштейна? Особенно досталось при этом Бену Аффлеку, Мэтту Дэймону, Джорджу Клуни, Квентину Тарантино, Кевину Смиту и Сету Рогену, то есть людям, которые непосредственно должны старине Харви за немалую помощь в их личных карьерах. А те из них, что предпочитали отмолчаться или высказывались слишком сдержанно, тут же получали за воротник такую волну хейта, что мама не горюй. В общем, почитайте . Причём главная застрельщица этой охоты на ведьм Роуз Макгоун так преуспела в своих стараниях, что вчера вечером её твиттер был успешно засуспенжен за нарушения правил сервиса, в результате чего весь дискурс поспешил перекинуться в инстаграм, а администрация твиттера тут же была обвинена в том, что вы, мол, Трампа не баните, а с жертвами харрасмента воюете.

Хуже всего в этой истории досталось братьям Аффлекам. Кейси припомнили давнюю историю с двумя обвинениями в домогательстве, когда тот пошёл на досудебное соглашение с обвинительницами, а Бену, соответственно, ещё более давнюю историю, где он на передаче MTV в 2003 году кого-то там якобы пощупал за грудь . Или случайно прикоснулся, или вообще показалось. Ну вы поняли. Аффлек, не будь дурак, сразу поспешил на всякий случай извиниться, но хейт уже было не остановить, так что если завтра сменят актёра Бэтмана, вы знаете, кого благодарить. Некую Хиллари Бёртон.

В общем, закругляясь, сделаем вывод. Голливуд — это вообще такой рассадник непотребства и всегда таковым был. Делать вид, что Харви Вайнштейн ничего такого не делал, глупо, потому что он это явно делал, о чём знали все, хотя бы потому что так в общем тоже делали практически все. Надо ли такому потакать? Наверное, нет. Надо ли по этому поводу устраивать охоту на ведьм? Наверное, тоже не слишком разумно. Потому что пока всё выглядит как пожар в публичном доме, все бегают, истерят, размахивают грязным бельём и прыгают из окон. Но на выходе будет лишь одно — сгоревший публичный дом. А Роуз Макгоун и Эшли Джадд останутся на этом пепелище гордыми победительницами кровавого Вайнштейна. Потому что походу этот ящик Пандоры уже не закрыть.

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