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Харви Вайнштейна уволили из собственной компании за домогательства

Новости » Разное, 09 октября 2017, 11:29:57
Харви Вайнштейн

Совет директоров Weinstein Company уволил продюсера Харви Вайнштейна из-за обвинений в многочисленных сексуальных домогательствах.

«В свете новой информации о неподобающем поведении Харви Вайнштейна, появившейся в течение последних нескольких дней, совет директоров Weinstein Company принял решение и уведомил Харви Вайнштейна, что его работа с компанией прекращена», — цитирует издание New York Times заявление совета директоров.

Ранее газета New York Times опубликовала результаты собственного расследования, указавшего на множество случаев домогательств со стороны продюсера, о которых ранее не было известно. По данным издания, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. Среди жертв его домогательстви были известные актрисы, сотрудницы компании и многие другие.

Сам Вайнштейн в заявлении изданию Times ранее признал, что своим поведением «причинял боль» коллегам, и принёс извинения.

Weinstein Company была основана в 2005 году, когда братья Вайнштейны покинули Miramax. Продюсерская биография Харви Вайнштейна пестрит названиями культовых картин. Среди них «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Английский пациент», «Умница Уилл Хантинг», «Авиатор», «Шоколад», «Талантливый мистер Рипли», «Властелин Колец», «Убить Билла» и многие другие. У компаний Miramax и Weinstein Company накопились более двухсот номинаций на «Оскар» и десятки революционных прорывов на кинорынке.

Сам Вайнштейн стал с одной стороны спасением и защитником для многих выдающихся режиссёров, идущих в своём творчестве вразрез с общепринятыми нормами и форматами, среди которых самым известным является Квентин Тарантино, предоставляя им уникальную площадку для вывода на рынок своих фильмов, с другой стороны известен как агрессивный и беспринципный делец в отношениях с режиссёрами и продюсерами.

Харви Вайнштейн — кавалер ордена Британской Империи и французского ордена Почётного легиона. В 1999 году удостоен продюсерского Оскара за фильм «Влюблённый Шекспир».


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