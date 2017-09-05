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Бокс-офис США: 6-8 октября, «Бегущий по лезвию 2049» проваливается
Пока оптимистичные кассандры, вооружившись прекрасными предварительными рейтингами на волне фанатского хайпа, предсказывали неделю назад главному новичку недели в лице киберпанка «Бегущий по лезвию 2049» полсотни и выше миллионов долларов на старте, реальность оказалась куда прозаичнее: новой «Гравитации» и нового «Марсианина» не получилось, а получилось едва больше тридцатки старта, что даже при высокой выносливости не позволит окупить 150-миллионный бюджет хотя бы условно, и если в международном прокате вдруг не случится чудо, то фильм и вовсе будет обречён на провал.
Для сравнения, успешный прошлогодний хит Дени Вильнёва «Прибытие» при втрое меньшем бюджете стартовал с $24 млн, а финишировал с сотней. Вряд ли даже при полупустом октябре на этот раз получится что-то принципиально иное. Вывод? На одних потаканиях фанатам далеко не уедешь.
Что касается остальных участников чарта, то сразу пять фильмов расположились плотной группой от 10 до 8 миллионов, из которых случилось две премьеры, в то время как основные старожилы упали вдвое, так что валовая касса почти не поднялась от текущих безыдейных величин, а суммарная сотня заокеанским мэйджорам так и не далась. Грусть и печаль.
В частности «Между нами горы» собрали на старте свою десятку, новеллизация «Мой маленький пони» не добралась и до девяти, тогда как «Оно» ограничилось падением в 42% и добрало уже $305 млн в домашнем прокате, наконец «Кингсмен 2» с текущими $80 млн окончательно теряет надежду условно окупить дома стомиллионный бюджет, тут немного, да не хватит.
На текущей неделе за океаном стартуют «Иностранец» (2300+ площадок) и «Счастливого дня смерти» (3000). Особых свершений тут не ожидается, так что валовая касса снова решительно двинется на юг.
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