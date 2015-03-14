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Киноблог » Слово главвреду » 12 октября 2017, 12:36:09
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Скорсезе и рейтинги

Мартин Скорсезе

Кто не в курсе, за океаном кризис. Голливуд уже третий сезон подряд (а кто-то скажет, что уже который год) не выпускает ничего стоящего. Помимо горы комиксов, смотреть нечего, число проданных билетов падает, но в этом году, когда были последовательно пробиты несколько антирекордов, а единственным заметным достижением является унылота по имени «Оно», всё стало настолько очевидно даже большим голливудским боссам, что начались поиски виновных. И они немедленно были найдены — это, господа, только не смейтесь, рейтинги фильмов!

Эта канитель тянется уже некоторое время, постоянно выходят какие-то мутные исследования, которые показывают что вот, смотрите, между рейтингом «Роттен томатос», «Иэмдебе» и «Синемаскор» нет никакой корреляции, а все они, в свою очередь, ну никак не влияют на сборы. Тут важно отметить, что это правда, и это известно любому, кто хоть раз в них заглядывал, и все три никак не соотносятся ни с финансовыми, ни с художественными качествами конкретного фильма. Ну и что, спросите вы, а вот что.

На днях Мартин Скорсезе накатал огромную колонку, общий смысл которой сводится к тому, о чём мы всегда говорили — кинокритика не заключается в расставлянии звёздочек под тремя абзацами текста, что есть святая правда, поэтому мы у себя в редакции так никогда не делаем, но вывод из всего текста делается неожиданный: «Хорошие фильмы настоящих кинематографистов существуют не для разбора, потребления и не могут быть моментально поняты. Они даже могут не нравиться. Они существуют, потому что человек за камерой должен был их сделать». То есть, иными словами — жрите, что дают, и скажите спасибо. Ну, приехали.

Тут важно отметить, что послужило поводом для этой отповеди. Независимый сервис замера зрительских симпатий «Синемаскор» в кои-то веки поставил фильму в лице картины «мама!» не традиционные «пять с минусом или четыре с плюсом», как он делает всегда и почему на самом деле это всё бесполезно, а жирный кол. Внезапно. И тут у нашего мэтра бомбануло.

И, как говорится, не на пустом места, в Голливуде давно уже ведутся разговоры, мол, пресса не нужна, её задача — работать каналом светских новостей и бесплатного пиара, а их дурацкие рецензии всё равно никто не читает, вообще отменить все пресс-показы, как это происходит на телевидении или в обобщённом «нетфликсе», как говорится, достаточно трейлера и графика релизов. Кто в этом споре прав, покажет время, пока же мы имеем что имеем, смотреть в кино нечего, даже касательно новостей — за две недели, если выкинуть всего Трампа и всего Вайнштейна, останется горстка выпусков об очередных римейках-перезапусках. И всё. Так умирает индустрия. Но виноваты в этом не критики, и не рейтинги, а киноделы. Зеркало пусть каждый из продюсеров купит себе сам и смотрится в него хоть до морковкина заговенья.


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