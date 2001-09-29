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Comic Con Russia 2017: фоторепортаж

Бокс-офис США: 29.09-01.10, «Оно», «Кингсмен 2» и «Сделано в Америке» устраивают фотофиниш

Киноблог » Бокс-офис » 01 октября 2017, 19:14:24
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Сделано в америке

Главная дилемма заокеанского проката конца сентября — сменится ли в результате минорного уикенда лидер чарта — так и осталась пока без ответа. По предварительным данным оба прежних лидера и главный новичок остановились на скромной отметке $17 млн, показав тем самым антирекорд валовой кассы ($90 млн) для данного фрейма, таким слабым прокат не был с пятнадцатимиллионного старта «Суррогатов» 8 лет назад.

Единственным победителем в этом фотофинише оказался четырёхнедельный ужастик «Оно» (он же по таблице «эстимейтс» вроде как собрал на $0,3 млн больше соперников), очередное сорокапроцентное падение на новостях о дате сиквела позволило довести общую кассу дома до $291 млн плюс почти столько же по миру, так что цель собрать три сотни в США и вдвое больше с учётом других стран уже практически достигнута, осталось зафиксировать точный результат.

Главным проигравшим таким образом стали «Кингсмен 2», почти 60 процентов падения — это совсем не похоже на выносливость оригинала, следовательно, даже с учётом более сильного старта о четырёх сотнях мирового итога можно забыть, к текущим $67 млн в домашнем прокате теперь прибавится от силы половина этой суммы, что позволяет лишь условно окупить стомиллионный бюджет. Спасать проект будет международный прокат, где фильм уже собрал $126 млн, так что две сотни итога тут покуда выглядят вполне резонным прогнозом.

Ну и единственный новичок в тройке лидеров — «Сделано в Америке» с Томом Крузом пусть и наверняка окупит с таким стартом свои полсотни лям бюджета, но, вопреки патриотическому названию, сделает это в основном на зарубежных рынках, где у него уже есть $65 млн сборов.

Из остальных же фильмов, заметных в заокеанском бокс-офисе, «Коматозники» вполне предсказуемо не блеснули с семимиллионным стартом, что даже при скромнейшем бюджете в $19 млн очень немного, а «Ниндзяго» в свою очередь снизились при полном отсутствии детской конкуренции на 40%, так что текущая их касса с миром едва составляет 60 лям при по-прежнему неизвестном бюджете.

Что же касается прогнозов на следующий уикенд, то тут будет доминировать «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва. На фоне почти четырёх тысяч площадок и восторженной критики кино претендует по крайней мере на 60 лям, что выше «Марсианина» и «Гравитации», валовая касса таким образом вернётся на приличный для октября 120-миллионный уровень.

Следите за нашими обзорами.


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