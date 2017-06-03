Бенисио дель Торо, Пол Дано, Патрисия Аркетт, Бен Стиллер, Вигго Мортенсен, «Лучший стрелок 2» и «Притяжение 2»

Бенисио дель Торо, Пол Дано и Патрисия Аркетт сыграют в мини-сериале Бена Стиллера

Телеканал Showtime заказал производство восьмичасового мини-сериала «Побег в Даннеморе» ("Escape at Dannemora"), главные роли в котором исполнят: Бенисио дель Торо, Патрисия Аркетт и Пол Дано. Режиссёр проекта и его исполнительный продюсер — Бен Стиллер.

За основу сюжета взята реальная история побега из тюрьмы Клинтон в городке Даннемора северной части штата Нью-Йорк, произошедшая летом 2015 года. По всему штату был объявлен розыск двух осуждённых за убийство преступников, спастись которым помогла замужняя сотрудница тюрьмы, с которой мужчины состояли в сексуальной связи.

Дель Торо сыграет осуждённого убийцу Ричарда Мэтта, крайне харизматичного и влиятельного среди других заключённых обитателя тюрьмы, тайно руководящего побегом. Аркетт будет играть трудягу Тилли Митчелл — замужнюю женщину, заведующую тюремной швейной мастерской и вступившую в сексуальную связь с обоими преступниками, что повлияло на её желание помочь им бежать. Дано досталась роль осуждённого за убийство полицейского Дэвида Свита, который использует собственное обаяние с Тилли и хитрость с Мэттом, чтобы тот взял его в свои напарники.

Над сценарием проекта работали Бретт Джонсон («Безумцы») и Майкл Толкин («Игрок»), сотрудничавшие на теле-сериале «Рэй Донован». Они же выступят исполнительными продюсерами совместно с Брайаном Цуриффом («Стив Джобс», «Рэй Донован») и Майклом де Лукой («Капитан Филлипс», «Социальная сеть») через компании Michael De Luca Productions и Red Hour Productions.

Showtime позиционирует данный проект как замену успешно прошедшему сериалу «Твин Пикс». Съёмки стартуют в этом году в местах, где произошли описываемые события, показ предварительно планируется на 2018 год.

«Лучший стрелок 2», обновление

Том Круз раскрыл подзаголовок сиквела «Лучшего стрелка». Официально фильм называется: «Лучший стрелок: Мэверик» ("Top Gun: Maverick"). Мэверик — позывной его персонажа лейтенанта Пита Митчелла. На место режиссёра по-прежнему претендует Джозеф Косински («Обливион»).

В центре сюжета оригинальной картины — лейтенант Пит Митчелл по прозвищу Мэверик, курсант элитного училища ВМС США и искусный пилот истребителя. В одном из учебных боёв разбивается самолёт, в котором погибает его напарник. Терзаемый произошедшими событиями, Мэверик уходит из училища и возвращается к службе военно-морского пилота.

Круз также рассказал, что стиль они попытаются сохранить стиль оригинального фильма. Основная сюжетная линя будет посвящена конкуренции между дронами и пилотируемыми людьми машинами, которые всё больше уходят в прошлое. Будет ли сниматься в картине Вэл Килмер пока неизвестно.

В производстве принимают участие продюсеры Джерри Брукхаймер и Дэвид Эллисон из кинокомпании Skydance. Съёмки начнутся в 2018 году после того, как Том Круз закончит с очередной частью экшен-фильма «Миссия невыполнима 6».

Сиквел «Притяжения» выйдет в прокат в 2019 году

Фёдор Бондарчук берётся за продолжение фантастической картины «Притяжение», вышедшей в отечественный прокат в январе этого года и собравший на сегодня свыше одного миллиарда рублей. Сценарий пишут Олег Маловичко и Андрей Золотарёв. Производство осуществляют кинокомпании Art Pictures Studio и «Водород».

Оригинальный фильм рассказывает об иноземном исследовательском космическом корабле, потерпевшем крушение на нашей планете, в районе Северное Чертаново в Москве. Выживший пришелец-гуманоид в результате череды событий оказывается среди людей и пытается добраться до корабля, чтобы вернуться на свою планету.

Главные роли в картине сыграли: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Олег Меньшиков и Риналь Мухаметов.

В съёмках «Притяжения 2», помимо российских, будут задействованы также и китайские актёры, а в производстве фильма — китайские продюсеры совместно с отечественными: Дмитрием Рудовским, Михаилом Врубелем, Александром Андрющенко, Антоном Златопольским и Фёдором Бондарчуком.

Бюджет сиквела оценивается в 645 миллионов рублей. На его производство режиссёр запросил у Фонда кино 250 миллионов, часть суммы предоставит примкнувшая к проекту китайская сторона. Релиз фильма назначен на 26 декабря 2019 года.

Вигго Мортенсен присматривается к фильму «Зелёная книга»

Вигго Мортенсен договаривается об участии в фильме Питера Фаррелли «Зелёная книга» ("Green Book"). Актёру предложили сыграть одного из лучших нью-йоркских вышибал 1960-х годов Тони Липа, который после закрытия клуба «Капакабана» взялся охранять талантливого чернокожего пианиста в его турне по расистскому американскому Югу. Поначалу между мужчинами складываются неприязненные отношения, но в результате непростого путешествия они перерастают в дружбу.

Сценарий к фильму Фарелли писал вместе с Ником Валленлонгой и Брайаном Керри. Съёмки планируется начать этой осенью, причём в одиночку. До сих пор Фарелли снимал картины в тандеме со своим братом Бобби. Среди их совместных работ такие фильмы, как: «Тупой и ещё тупее», «Застрял в тебе», «Три балбеса», «Безбрачная неделя», «Я, снова я и Ирэн» и многие другие.

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