Роберт Земекис, «Босс-молокосос 2» и «Люди Икс: Новые мутанты»

Роберт Земекис поучаствует в создании сериала об НЛО

Телеканал History заказал 10-серийную драму «Синяя книга» ("Blue Book") по сценарию A+E Studios о засекреченных расследованиях военно-воздушными силами США случаев явлений НЛО, имевших место в действительности в 1950-60-х годах. Объявление сделал Пол Бачиери, президент A+E Studios и A+E Networks Portfolio Group. Исполнительным продюсером сериала выступает Роберт Земекис.

Героем истории станет доктор Дж. Аллен Хайнек, блестящий преподаватель, приглашённый на работу в военно-воздушные силы, чтобы возглавить секретную миссию по расследованию тысяч случаев с участием НЛО, многие из которых так и не были раскрыты.

Каждый эпизод будет основан на задокументированном событии, где реальность одного из самых загадочных периодов в истории США будет перемешана с теориями об НЛО. Шоураннер и автор сценария «Синей книги» — Дэвид О'Лири.

«Босс-молокосос 2» выйдет в прокат в 2021 году

Кинокомпания DreamWorks Animation объявила о работе над сиквелом анимационной картины «Босс-молокосос» и назначила дату релиза на 26 марта 2021 года. Алек Болдуин вновь будет озвучивать заглавного героя. В проект также вернётся вся творческая группа оригинального мультфильма, основанного на серии книг для детей Марлы Фрэзи.

«Босс-молокосос» — семейная комедия о том, как появление новорождённого младенца влияет на всю семью. Однажды в обычной американской семье Темплтонов появляется второй ребёнок. Старший брат Тима поначалу с недоверием относится к младенцу и решает вывести его «на чистую воду». Ночью он тайком проникает в его комнату и видит, как «малютка» разговаривает по телефону. Пойманный с поличным признаётся, что является тайным агентом в компании BabyCorp, чья специализация — производство детей. Самые достойные входят в руководство и день и ночь ломают головы над необходимостью обезвредить директора корпорации PuppyCo, стремящегося вывести породу «вечного щенка» и подчинить ему любовь всего мира. После такого признания Тим объединяется с братом, чтобы помешать коварным планам директора.

Фильм вышел в прокат в последний день марта в этом году и заработал для студии $468,4 млн. Снимал его режиссёр Том Макграт по сценарию Майкла Маккаллерса. Главные роли, помимо Болдуина, озвучивали: Стив Бушеми, Лиза Кудроу, Тоби Магуайр и Джимми Киммел. Прокатом сиквела займётся кинокомпания Universal Pictures.

Розарио Доусон присматривается к «Новым мутантам»

Розарио Доусон, ранее уже снимавшаяся в кинокомиксах, договаривается об участии в фильме «Люди Икс: Новые мутанты». Автор сценария и режиссёр — Джош Бун («Виноваты звёзды»). Ранее в проект зачислились Мэйси Уильямс («Игра престолов») и Аня Тейлор-Джой («Сплит»).

Картина расскажет о мутантах-подростках, которые создают единую команду.

Тейлор-Джой получила роль мутанта-волшебницы Магики со способностью телепортации. Настоящее имя русской девушки — Ильяна Распутина. Мэйси Уильямс сыграет Волчицу, девушку из Шотландии по имени Рейн Синклер, способную превращаться в женщину-волка. Доусон договаривается о роли доктора-мутанта Сесилии Рейес, обладающей силой протоплазмового силового поля, используемого для создания протоплазменного оружия. Она также может создавать вокруг себя защитную биообласть. Для подростков Рейес станет наставником.

Джош Бун планирует сделать этот фильм отличным от всех имеющихся о «Людях Икс». По его словам, это будет намного более мрачная история, вдохновлённая комиксами 1980-х годов с сюрреалистическим душком.

Съёмки стартуют в начале июля при поддержке кинокомпании 20th Century Fox и продюсеров Лорен Шулер Доннер и Саймона Кинберга. Релиз фильма планируется на 13 апреля 2018 года.

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