  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  
Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

5 лучших роликов недели: Far Cry 5 и Gwent, «Чудо-женщина» и «Порнхаб»

Киноблог » Ссылка дня » 28 мая 2017, 11:04:42
Написать комментарий

5 лучших роликов недели: Far Cry 5 и Gwent, Чудо-женщина и Порнхаб

Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.

Трейлер видеоигры Far Cry 5 про сектантов:


Ироничная реклама «Порнхаба» к своему 10-летию — что каждый может быть порнозвездой:


CGI-трейлер карточной игры Gwent по вселенной «Ведьмака»:


Норвежский банс снял клип про треску для продвижения новых банкнот, где она изображена:


Гал Гадот рассказывает расширенную версию того, как она хотела бросить карьеру актрисы и как получила роль «Чудо-женщины»:


На этом всё.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/05/28/5198.shtml
Написать комментарий:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 
Смотрите также:
«Тёмная вселенная», "Uncharted", Оливер Стоун, Сэм Мендес и Джосс Уэдон
5 лучших роликов недели: Star Wars: Battlefront II, «Семейка Аддамс» и Гал Гадот
Раздел Ссылка дня
Ролики россыпью: «Железное небо 2», «Планета обезьян», «Пираты Карибского моря» и авторское кино | 22/05
5 лучших роликов недели: реклама Мишеля Гондри, Destiny 2, «Логан» и Джонни Депп | 21/05
Ролики россыпью: «Бегущий по лезвию 2049», «Дюнкерк», «Kingsman 2» и «50 оттенков свободы» | 08/05
5 лучших роликов недели: Darksiders 3, Томми Вайcо в «Звёздных войнах» и Дэвид Линч | 07/05
5 лучших роликов недели: Крис Пратт, Call of Duty: WWII, клипы Кристен Стюарт и «Ленинграда» | 30/04
Также в блоге:
Роберт Земекис, «Босс-молокосос 2» и «Люди Икс: Новые мутанты» » Вести с полей » 26/05
«Джон Уик 3» и «Лучший стрелок 2» » Вести с полей » 25/05
Эммерих, Хэтуэй, Клафлин, Честейн, «Ханна», «Тёмная Лига справедливости», «Лучший стрелок 2», «Обитель зла», «Терминатор», «Angry Birds 2» и «Ангелы Чарли» » Вести с полей » 24/05
Кинокасса России: 18-21 мая, «Чужой» лидирует без энтузиазма » Бокс-офис » 24/05
«Тёмная вселенная», "Uncharted", Оливер Стоун, Сэм Мендес и Джосс Уэдон » Вести с полей » 23/05
Кинозвёзды в новостях
Николь Кидман
Джулианна Мур
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Кирстен Данст
Марион Котийяр
Джессика Честейн
Уилл Смит
Кристен Стюарт
Тильда Свинтон
Педро Альмодовар
Эль Фэннинг
Джейк Гилленхааль
Том Круз
Шарлиз Терон
Чхан Вук Парк


Обновления
5 лучших роликов недели: Far Cry 5 и Gwent, «Чудо-женщина» и «Порнхаб»
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...

27 мая, суббота
Вэл Килмер готов вернуться к своей роли в «Лучшем стрелке 2»
Том Круз на этой неделе подтвердил, что духоподъёмная драма Тони Скотта 1986 года «Лучший стрелок» обзаведётся давно обещанным сиквелом...
Трейлеры, кадры, постеры:

Одарённая, Gifted new
постеров: 1, кадров: 13
» Трейлер
» Русский трейлер

Валериан и Город Тысячи Планет
Валериан и Город Тысячи Планет, Valerian and the City of a Thousand Planets
Жанр: пятый элемент
Прокат в России: 10 августа 2017 года
кадров: +17
» Русский трейлер 3
» Трейлер 3

Нелюбовь
постеров: 1

Малыш на драйве, Baby Driver
» О съёмках

Мумия
Мумия, Mummy
Прокат в России: 8 июня 2017 года
» Русский трейлер 3
» Русский ролик о съёмках 3

26 мая, пятница
Роберт Земекис поучаствует в создании сериала об НЛО
Телеканал History заказал 10-серийную драму «Синяя книга» по сценарию A+E Studios о засекреченных расследованиях военно-воздушными силами США случаев явлений НЛО...
«Босс-молокосос 2» выйдет в прокат в 2021 году
Кинокомпания DreamWorks Animation объявила о работе над сиквелом анимационной картины «Босс-молокосос» и назначила дату релиза на 26 марта 2021 года...
Розарио Доусон присматривается к «Новым мутантам»
Розарио Доусон, ранее уже снимавшаяся в кинокомиксах, договаривается об участии в фильме «Люди Икс: Новые мутанты»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Ветреная река, Wind River new
постеров: 3, кадров: 4
» Трейлер

Твин Пикс
Твин Пикс, Twin Peaks
кадров: +41

Телохранитель киллера, Hitman's Bodyguard
» Трейлер 2

Спасатели Малибу
Спасатели Малибу, Baywatch
Прокат в России: 1 июня 2017 года
» О съёмках 2

Все обновления за неделю
Рецензии и обзоры

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки: Ещё одно пиратское проклятие

Весь этот балаган смотрится неожиданно бодро даже с учётом традиционно бардачного и понадёрганного отовсюду сюжета и не производит того тягостного впечатления, которым веет последнее время от всего творчества мышиной империи

Чужой: Завет: Здесь веры нет
Ридли Скотту не интересен Чужой. А что ему интересно — то, по его мнению, не интересно зрителю. Поэтому он его ненавидит

Арчер: 8 сезон. Нуар
Стопроцентное попадание в жанр — музыка, картинка, тематические шуточки, неполиткорректность, федоры и плащи

Твин Пикс: Купер против Купера
Линч по-прежнему великий режиссёр, который из банальной сцены делает триллер, а из триллера — комедию. Отличный кофе, и чертовски горячий!

Монстры юга: Поездка в жанр
Все здешние истории разительно отличаются одна от другой, оставаясь при этом частями целого
Ещё рецензии
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Каннский кинофестиваль, ежедневный фоторепортаж . Новый «Твин Пикс», отзыв . «Пираты Карибского моря 5», рецензия . «Чужой: Завет», рецензия . «Меч короля Артура», рецензия . «Стражи Галактики 2», рецензия . «Голос из камня», отзыв . «Мелкие преступления», отзыв . Сериал «Арчер», 8 сезон, отзыв . «Монстры юга», отзыв . «Восьмое чувство», 2 сезон, отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Пираты Карибского моря 5", "Монстры юга", "Чужой: Завет", "Меч короля Артура", "Стражи Галактики 2", "Большой", "Охотник с Уолл-стрит", "Прочь"
Новинки кино 2017: "Нелюбовь", "Спасатели Малибу", "Чудо-женщина", "Мумия", "Тачки 3", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой", "Планета обезьян: Война"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   