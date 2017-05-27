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5 лучших роликов недели: Far Cry 5 и Gwent, «Чудо-женщина» и «Порнхаб»
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы, нарезки, мэшапы, трейлеры, интервью и тому подобное. В данной рубрике мы собираем лучшее.
Трейлер видеоигры Far Cry 5 про сектантов:
Ироничная реклама «Порнхаба» к своему 10-летию — что каждый может быть порнозвездой:
CGI-трейлер карточной игры Gwent по вселенной «Ведьмака»:
Норвежский банс снял клип про треску для продвижения новых банкнот, где она изображена:
Гал Гадот рассказывает расширенную версию того, как она хотела бросить карьеру актрисы и как получила роль «Чудо-женщины»:
На этом всё.
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