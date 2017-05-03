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Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Кинокасса России: 25-28 мая, «Пираты» возвращают себе рекорды

Киноблог » Бокс-офис Пираты Карибского моря » 30 мая 2017, 23:29:47
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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

Если у себя дома пиратский франчайз с самой второй части продолжает падать, то у нас всё наоборот и даже круче — каждый сиквел оригинального фильма в своё время установил новый стартовый рекорд, и не стали здесь исключением и «Пираты Карибского моря 5», даром что шесть лет, прошедшие с выхода ПКМ-4, вроде бы подарили нашему зрителю новых любимцев в виде разнообразных супергероев и миньонов, а «Дэдпул», в частности, поставил перед новым фильмом стартовый барьер суммой в 966 млн деревянных.

Разукрашенный и гримасничающий Джонни Депп, однако, пробуждает к себе привязанность, которая не уходит с годами, и доказательством тому — 1,050 млрд руб., собранные главной премьерой минувшей недели за четыре дня. Менее чем через десять лет после того, как первый в истории фильм («Ирония судьбы 2») собрал у нас миллиард за весь прокат, первый в истории фильм сделал то же самое к концу первого уикенда. В победную сумму, в частности, входят лучшие в истории пятница (216 млн) и суббота (309 млн); прежде ни один релиз не собирал в эти дни 200 и 300 миллионов соответственно. Четвёртую часть с её когда-то рекордными 753 миллионами новичок обогнал почти на 40% (число проданных на старте билетов выросло на 27% — с 2,933 млн до 3,722 млн), и наконец, в долларах, о которых мы столько лет не вспоминали, фильм со своими $18,7 млн показал лучший старт со времён «Трансформеров 4» ($21,2 млн), последнего уберблокбастера, вышедшего перед обвалом рубля.

Логично вытекающий отсюда главный вопрос — хватит ли ПКМ-5 выносливости, чтобы стать вторым игровым фильмом после «Аватара» (и четвёртым вообще), преодолевшим к концу проката 2 миллиарда рублей. Против него здесь работает тяжёлая конкуренция в ближайшие две недели, за — уже начавшиеся для многих каникулярные будни и 25 млн руб., собранные за вторник и среду в режиме превью. Так или иначе, попадание в пятёрку лидеров всех времён, которую сейчас замыкает «Пробуждение Силы» (1,866 млрд), фактически неминуемо.

Поскольку выходить одновременно с «Пиратами» у нас не отважился вообще никто, кроме «Монстров Юга» и очередного выпуска «Мульта в кино», чьи сборы в сумме составили чуть больше 2 млн руб., то новичок подмял под себя 84% валовой кассы, подскочившей до 1,256 млрд руб., и главные старожилы были предоставлены самим себе в гораздо меньшем числе залов. В результате «Чужой: Завет», которому никак не помогли его рейтинги, обвалился вчетверо к 62 млн руб. за второй уикенд и 382 млн руб. подытога, а «Меч короля Артура» едва удержался в рамках трёхкратного падения, чтобы выйти к 52 млн руб. за третьи выходные и 640 млн руб. за две с половиной недели в кинотеатрах.

Контраст здесь сумел внести лишь мультфильм «Трио в перьях» — начало каникул и статус единственной семейной альтернативы ПКМ позволили второнедельнику опуститься всего на 8%, результатом стали 30 млн руб. за выходные и 74 млн руб. подытога. И наконец, на пятой строчке «Стражи Галактики 2» закругляют прокат с 27 млн руб. за четвёртый уикенд и 1,582 млрд руб. общей кассы.

Что же до первой недели июня, то она не позволит новоиспечённому рекордсмену отдыхать — с вершины чарта его будет (пытаться) сбивать «Чудо-женщина», а снизу подплывут «Спасатели Малибу», валовая же касса, опираясь на эту тройку лидеров, попробует остаться к северу от миллиарда. Следите за нашими обзорами.


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