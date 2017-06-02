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Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Брендан Фрейзер получил роль в сериале Дэнни Бойла «Доверие»

Киноблог » Вести с полей » 02 июня 2017, 14:51:30
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Брендан Фрейзер

Брендан Фрейзер сыграет одну из ведущих ролей в многосерийном телевизионном проекте для телеканала FX «Доверие» ("Trust"). Ранее в него зачислились Дональд Сазерленд, Хилари Суонк и Харрис Дикинсон. Сериал, который будет состоять из 10 эпизодов, снимает Дэнни Бойл по сценарию своего давнего творческого партнёра Саймона Бьюфоя.

В центре сюжета — события, имевшие место в 1973 году, когда в Риме был похищен молодой наследник нефтяного магната Джон Пол Гетти III. Похитившие его члены мафии планируют вытрясти из семьи Гетти многомиллионный выкуп, однако к изумлению бандитов, за юношу никто не собирается платить, более того, не проявляют к инциденту ни малейшего интереса.

Итальянская полиция считает всё это розыгрышем и не начинает расследование. Отец Пола дегустирует в Лондоне героин и не подходит к телефону, а, вероятно, самый богатый человек в мире, дедушка, проводит досуг в компании льва и пяти любовниц в тюдоровском особняке в английском пригороде. В переговоры со вконец отчаявшимися похитителями вступает решительная и находчивая мать пленника Гейл Гетти, у которой совсем нет денег.

Дональд Сазерленд сыграет нефтяного магната и основателя династии Гетти, Харрис Дикинсон — его похищенного внука, а Хилари Суонк — мать юноши Гейл Гетти. Брендан Фрейзер получил роль частного сыщика Джеймса Флетчера Чейса, чудаковатого уроженца Техаса и крайне опытного следака, работающего на Джона Пола Гетти-старшего.

Съёмки сериала начинаются в ближайшие дни в Лондоне и Риме. Показ стартует в январе 2018 года на телеканале FX. Над его производством работают продюсеры: Дэнни Бойл, Саймон Бьюфой, Кристиан Колсон и компании: FX Productions, Cloud Eight Films, Decibel Films и Snicket Films Limited.

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