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Бенисио дель Торо, Пол Дано и Патрисия Аркетт сыграют в мини-сериале Бена Стиллера
Телеканал Showtime заказал производство восьмичасового мини-сериала «Побег в Даннеморе» ("Escape at Dannemora"), главные роли в котором исполнят: Бенисио дель Торо, Патрисия Аркетт и Пол Дано. Режиссёр проекта и его исполнительный продюсер — Бен Стиллер.
За основу сюжета взята реальная история побега из тюрьмы Клинтон в городке Даннемора северной части штата Нью-Йорк, произошедшая летом 2015 года. По всему штату был объявлен розыск двух осуждённых за убийство преступников, спастись которым помогла замужняя сотрудница тюрьмы, с которой мужчины состояли в сексуальной связи.
Дель Торо сыграет осуждённого убийцу Ричарда Мэтта, крайне харизматичного и влиятельного среди других заключённых обитателя тюрьмы, тайно руководящего побегом. Аркетт будет играть трудягу Тилли Митчелл — замужнюю женщину, заведующую тюремной швейной мастерской и вступившую в сексуальную связь с обоими преступниками, что повлияло на её желание помочь им бежать. Дано досталась роль осуждённого за убийство полицейского Дэвида Свита, который использует собственное обаяние с Тилли и хитрость с Мэттом, чтобы тот взял его в свои напарники.
Над сценарием проекта работали Бретт Джонсон («Безумцы») и Майкл Толкин («Игрок»), сотрудничавшие на теле-сериале «Рэй Донован». Они же выступят исполнительными продюсерами совместно с Брайаном Цуриффом («Стив Джобс», «Рэй Донован») и Майклом де Лукой («Капитан Филлипс», «Социальная сеть») через компании Michael De Luca Productions и Red Hour Productions.
Showtime позиционирует данный проект как замену успешно прошедшему сериалу «Твин Пикс». Съёмки стартуют в этом году в местах, где произошли описываемые события, показ предварительно планируется на 2018 год.
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