«Лучший стрелок 2», обновление

Том Круз раскрыл подзаголовок сиквела «Лучшего стрелка». Официально фильм называется: «Лучший стрелок: Мэверик» ("Top Gun: Maverick"). Мэверик — позывной его персонажа лейтенанта Пита Митчелла. На место режиссёра по-прежнему претендует Джозеф Косински («Обливион»).

В центре сюжета оригинальной картины — лейтенант Пит Митчелл по прозвищу Мэверик, курсант элитного училища ВМС США и искусный пилот истребителя. В одном из учебных боёв разбивается самолёт, в котором погибает его напарник. Терзаемый произошедшими событиями, Мэверик уходит из училища и возвращается к службе военно-морского пилота.

Круз также рассказал, что стиль они попытаются сохранить стиль оригинального фильма. Основная сюжетная линя будет посвящена конкуренции между дронами и пилотируемыми людьми машинами, которые всё больше уходят в прошлое. Будет ли сниматься в картине Вэл Килмер пока неизвестно.

В производстве принимают участие продюсеры Джерри Брукхаймер и Дэвид Эллисон из кинокомпании Skydance. Съёмки начнутся в 2018 году после того, как Том Круз закончит с очередной частью экшен-фильма «Миссия невыполнима 6».

Ссылка на этот блог: http://www.kinokadr.ru/blog/2017/06/03/5205.shtml?1

Также в блоге: