«Годзилла против Конга» и Нил Бломкамп с короткометражками

Адам Вингард назначен режиссёром «Годзиллы против Конга»

Режиссёр Адам Вингард возглавит съёмки фильма «Годзилла против Конга» ("Godzilla vs. Kong") для кинокомпаний Legendary Entertainment и Warner Bros. В 2015 году компании анонсировали расширение вселенной животных-монстров, которые станут героями в экосистеме других гигантских существ, классических и новых. Во всех историях важное место будет отведено проекту «Монарх».

Сценарий «Годзиллы против Конга» пишет группа сценаристов, которую возглавляет Терри Россио, бывший в свою очередь соавтором «Годзиллы» 1998 года Роланда Эммериха. Также среди участников проекта — сценаристы Патрик Маккей и Джон ди Пэйн («Стартрек 4», «Стартрек: Бесконечность»), Линдси Бир, Кэт Васко, Т.С. Ноулин («Бегущий в лабиринте») и Майкл Стражински.

Откроет задуманную трилогию картина Майкла Доэрти «Годзилла: Король монстров», главные роли в которой играют: Вера Фармига, Кайл Чандлер и Милли Бобби Браун. В прокате фильм стартует 22 марта 2019 года. Релиз «Годзиллы против Конга» назначен на 22 мая 2010 года.

Нил Бломкамп снимает короткометражки для Steam

Нил Бломкамп вернулся к съёмкам научно-фантастических короткометражных фильмов, с которых он некогда, ещё до «Района 9», начинал свой путь в кино. Режиссёр является владельцем производственной компании Oats Studios, специализирующейся на создании экспериментальных научно-фантастических короткометражных фильмах, где и был сделан фильм, тизер которого представлен ниже.

Ролик открывается видом разрушающейся Эйфелевой башни и голосом за кадром, который говорит: «Мы были когда-то человечеством. Мы были человечеством. Они пришли сюда, чтобы нас истребить». Среди актёров в кадре замечены небезызвестные Дакота Фэннинг и Сигурни Уивер. С последней режиссёр работал в картине «Робот по имени Чаппи».

Бломкамп решил не дожидаться предложений от студий. Вместо этого он представит серию экспериментальных короткометражек в Steam под общим заголовком "Oats: Volume 1", первая из которых будет доступна уже в июне.

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